Scenaristkinja “Ubice mog oca” piše drugu sezonu

Nataša Drakulić, scenaristkinja serije “Ubice mog oca”, TV sage koja je sve iznenadila popularnošću i potpuno začarala publiku otkriva da ima materijala i za nastavak priče.

– Krenuli smo sa lešom male Milice, pronašli ko ju je ubio, ali radnja iz prve sezone je višeslojna pa ima materijala i za nastavak priče. Mogli bismo da kažemo – biće još leševa – kaže za “Blic” scenaristkinja serije.

Nataša Ninković odala tajnu: Suprug je znao da sam ja ubica!

– A sad ozbiljno. Priča zaista traži nastavak – neka se niko ne brine – glavni glumački trojac, Vuk Kostić, Tihomir Stanić i Marko Janketić, ostaje. I, naravno, stiže još novih glumaca – kaže Nataša.

Poslednja epizoda emitovana je dan nakon Nove godine i konačno otkrila ono što su svi priželjkivali da saznaju, a to je ubica male Milice Despotović.

Zasada, to je učinila njena majka Natalija, koju u seriji tumači glumica Nataša Ninković. Ona je i posle priznanja da je ubila svoju ćerku iz nehata, ali rukovođena ljubomorom zbog ćerkinog odnosa sa Kostom (Dragan Mićanović), u koga je i sama zaljubljena, ipak je u izjavi za “Blic” rekla da je ona “ubica, zasad”. Šta to tačno znači zasad, saznaćemo u novoj sezoni serije o kojoj autori ne žele mnogo da otkrivaju, osim što je izvesno da će je biti. Uostalom, to je i pisalo na kraju epizode koja je emitovana 1. januara: “Kraj prve sezone”.

Dragan Mićanović: Nagledali smo se i načitali i gorih ubistava od ovog u seriji

A glavni junak serije, inspektor Aleksandar Jakovljević, nije otkrio ono što je najvažnije, a to su ubice njegovog oca, policajca koji je stradao na dužnosti. Misterija oko tog ubistva opseda mladog i ambicioznog inspektora, koji je tražeći ubicu Milice Despotović, bogate naslednice, zamalo ušao u vir iz koga nema izlaza.

Spasle su ga ljubav i devojka Jelena, koja na kraju prve sezone biva ranjena. Još jedna misterija koja je ostala nerešena. Hoće li Jelena preživeti i sa kim će mladi i zgodni inspektor završiti: sa Marijom (Katarina Radivojević), koja nosi njegovo dete ili Jelenom (Nina Janković)?

Kako se nezvanično saznaje, snimanje novih epizoda počeće tek za šest meseci. Čitava lista novih glumaca i likova učiniće radnju još zanimljivijom, tako da ćemo možda i prvog dana 2018. biti uz “Ubice mog oca”.