Saša Vidić: Lud sam, ali ne bih bio umetnik da nisam pomalo lud

Kreator Saša Vidić poznat je kao neko ko nema dlake na jeziku. On otvoreno priča o tome da li su ga pevačice koristile kako bi ih oblačio, kako reaguje na prozivke da je postao estradni stilista i kako bira klijente. Takođe otkriva ko se posle njegovih kritika promenio.

Saša priznaje da je počeo da se bavi kreiranjem u najgore vreme i da je zbog novca dotakao estradu.

– Kada sam počeo, slovio sam za urbanog kreatora, ali potreba za parama me je uvukla u estradu. Međutim, nikada nisam ušao u estradu, već sam više koketirao s njom. Mnogi su me kritikovali zbog estrade, ali su tu jedino pare, mada ja poslednjih deset godina biram klijente – kaže Vidić, koji priznaje da su ga neki sa estrade iskoristili:

– Imam drugaricu koju sam radio 2005. godine i u međuvremenu je promenila 600 kreatora, ali mi se stalno vraća. Mada, više nemam želju da radim sa njom. Ne mogu stalno da je vadim iz kante za đubre kada u nju upadne. Uostalom ta kesa se podere na kraju – u svom maniru kaže Saša, i tvrdi da on nije koristio prijatelje s estrade da bi uspeo ili promovisao svoj brend.

– Evo sada kada sam uradio limitiranu kolekciju “Broz” linije, nisam zvao Cecu da bude deo toga. Da sam tako radio, pa ja bih bio milioner.

Saša često isproziva pevačice zbog stajlinga, pa se one udruže protiv njega.

– Uvek se šalim na svoj račun, a kada su drugi u pitanju, ja to uvijem i isprozivam ih lepo, a onda one odgovore prostački. Ja to razumem jer ne možeš ništa više da očekuješ od čoveka koji ima 30 reči u svom vokabularu – kaže, i priznaje ko je promenio stil nakon njegovih sugestija.