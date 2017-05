Saša Popović se izvinio Nedi Ukraden nakon 34 godine

Davne 1983. godine desio jedan mali “incident” između Saše Popovića i Nede Ukraden, ali ako ste pomislili da je reč o svađi prevarili ste se, u pitanju je bilo nešto sasvim drugo…

Bilo je to 1983, kada se u Srbiji pojavio „mercedes 190 E“, i to samo jedan komad.

– Nije to bilo kao danas da postoje auto-saloni, auto-kuće. Stigne samo jedan auto, ili naručiš i čekaš po pola godine da ga isporuče. Kad sam otišao u radnju, ugledao sam taj model, ijao! – ispričao je Popović anegdotu za emisiju „Iz profila“.

Slatki greh se tek vratio s australijske turneje i bili su puni para.

– Rekao sam: „Ja bih da kupim ovaj auto“, a oni mi kažu: „To je rezervisano za gospođu Nedu Ukraden“. Nastavio sam da insistiram: „Mogu ja to odmah da kupim i platim“, a oni su mi rekli da ne znaju i da moraju da provere. Trebalo je najpre da se čuju s Nedom. Posle sedam dana me zove žena i pita me: „Hoćete da kupite onaj ‚mercedes‘?“, i ja naravno pristanem i platim odmah. Nedo, izvini – rekao je Sale kroz smeh.