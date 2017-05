Saša Popović ima ideju koga treba poslati na sledeću Evroviziju

Nakon fijaska Srbije na 62. po redu Evrosongu javnost se pobunila, najviše zbog toga što smatra da narod treba da bude taj koji će birati svog predstavnika. I ljudi sa estrade i iz sveta šoubiznisa imaju svoj stav, a Saša Popović je imao spreman odgovor.

– Ispratio sam, gledao sam Evroviziju i moj utisak je da je to Ukrajina fantastično odradila. Što se tiče našeg predstavnika ja sam to sada i u emisiji rekao, da je Tijana zaista dobro pevala. To što se tiče pevački… Ali, to je samo jedan segment onoga što treba da se uradi da bi se Srbija našla u finalu ili da bi postigla neki bolji rezultat. Ja podržavam Mariju Šerifović, apsolutno, da ove godine predložimo Jelenu Karleušu da ide kao naš predstavnik – kaže Popović.

Saša je dao i jasne razloge iz kojih Jelena treba da ide na Evrosong:

– Prva stvar, sto posto sam siguran da će dijaspora i sve okolne zemlje sigurno glasati za Jelenu, odnosno za nas, ako nas ona bude predstavljala. Druga stvar, Jelena je toliko ekscentrična, toliko je luda, toliko jedinstvena, da bi ona zaista taj nastup i sve oko Evrovizije napravila na takvom nivou…

Pa, čekajte, Jelenin koncert su stavili u onaj film o Ejmi Vajnhaus, pa onda svi svetski mediji prenose njene kreacije, njene izjave… – objasnio je Popović za Telegraf, a onda je dao vrhunsku “ponudu”.

– Pa što da ne probamo to? Ajde da vidimo, ja sam za tu varijantu! Ajde da vidimo, dža ili bu, i onda da skinemo to sa tapete i kažemo ‘eto bili smo u pravu’ ili ‘nismo bili u pravu’.