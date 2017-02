Saša Kovačević: Nisam još dokučio šta žene žele

Povezane vesti



Za potrebe modnog editorijala našeg magazina pop pevač Saša Kovačević našao se u ulozi Kristijana Greja, glavnog junaka trenutno najpopularnije književne i filmske sage. Tridesetdvogodišnji pevač i lepa manekenka uverljivo su dočarali pojedine scene iz aktuelnog filma “Pedeset nijansi – Mračnije”, u kome su glavne uloge pripale Dakoti Džonson i Džejmiju Dornanu. Pošto je strpljivo pozirao ispred fotoobjektiva, popularni Zemunac nam je u iskrenom intervjuu otkrio neke od svojih muških tajni. Tako jedan od najpoželjnijih neženja kod nas tvrdi da kod žena prvo primeti osmeh i ruke, ali i da još nije uspeo da dokuči žensku psihologiju i pored toga što je imao nekoliko dugih veza.

Koliko vas je zaintrigirala priča o Anastaziji Stil i Kristijanu Greju, koja je poslednjih godina osvojila čitav svet?

– Prvo sam pročitao prvi deo trilogije “Pedeset nijansi – Siva” i ta knjiga mi se relativno dopala. Kasnije sam počeo da čitam i drugi deo, ali sticajem okolnosti nisam je pročitao do kraja, mada moram da priznam da je čitava priča počela pomalo da mi bude dosadna jer se mnogo toga ponavlja. Kao i u prvom delu, ima dosta erotike, ali mi nije mnogo držala pažnju.

Jeste li pogledali i filmove u kojima su Dakota Džonson i Džejmi Dornan dočarali glavne junake?

– Kada je izašao prvi deo filma, imao sam veliku želju da odem u bioskop i da pogledam film, kako su se glumci snašli u tim ulogama i da li su autori doživeli priču na sličan način kao ja. Međutim, ispostavilo se da sam ja u svojoj glavi tu priču izmaštao potpuno drugačije nego što sve to izgleda u filmu. Svi mi kada čitamo knjigu, slike stvaramo sami, a kada se po tim delima snime filmovi, oni se obično ne poklope sa onim što smo mi izmaštali, pa je normalno da budemo pomalo razočarani.

Da li ste se u nekim segmentima poistovećivali sa glavnim junakom?

– S obzirom na to da se nas dvojica bavimo potpuno drugačijim poslovima, da je njegov životni stil umnogome suprotan od mog, nisam baš mogao da se poistovetim, mada verovatno da ima mnogo ljudi koji su se pronašli u nekim situacijama iz njegovog života. Naravno, ne mogu da kažem da nisam doživeo baš ništa slično od onoga što se dešava u toj priči, ne mislim, naravno, na događaje u crvenoj sobi, već na neke druge zanimljive životne situacije.

Možete li da se setite neke situacije iz vašeg života koja ima sličnosti sa avanturama glavnog junaka?

– Ne bih mogao da kažem da postoji određena situacija iz knjige koju sam doživeo, ali, recimo, trenutak kada se između njega i Anastazije Stil rađa „hemija“ svakako sam doživeo kroz neke svoje veze. Verujem da nema mnogo ljudi koji nisu doživeli tako nešto, ali sve ostalo kod nas dvojice potpuno je drugačije.

Grej se zaljubljuje u devojku koja ne pripada njegovom svetu, da li se i vama nekada desilo nešto slično?

– Nijednu svoju vezu nisam započinjao na sličan način kao junaci te sage. Meni se svaka devojka ili dopadne već pri prvom susretu ili mi se ne dopadne. Do sada mi se nije desilo da se zaljubim tek posle dugog poznanstva i druženja. Naravno, to ne znači da tako nešto možda neću doživeti u budućnosti. Ipak, do sada je u mom slučaju “hemija” uvek brzo proradila i brzo sam shvatao da li sa nekom devojkom želim da izgradim nešto više u budućnosti ili ne.

Imate li neki fetiš prilikom izbora devojaka?

– Volim da vidim lepe prste i ruke na devojci, kao i lep osmeh. Mislim da te stvari uvek razoružavaju. Naravno, to su stvari koje mi privuku pažnju, ali mora još dosta elemenata da se sklopi da bi slika bila kompletna.

Da li vam je, kao i Greju, bitno da dobro izgledate?

– Da, za to zaista mogu da kažem da mi je bitno. Smatram da je najnormalnije da svaka osoba drži do sebe i da vodi računa o svom izgledu. Ja se trudim da vodim zdrav život, da redovno treniram i da se kvalitetno hranim.

Koliko vam profesija dozvoljava da vodite uredan život?

– To nije u potpunosti moguće, ali ukoliko organizuješ svoje vreme tako da, kada ne radiš, povedeš računa da se lepo naspavaš, onda koliko-toliko možeš sebe da dovedeš u red. Naravno, tu je uvek ona priča da ti je potrebno nekoliko dana da se navikneš da ustaneš u neko normalno vreme, a onda ponovo odeš da radiš i nekoliko dana ležeš u šest ujutru, što podrazumeva da ponovo poremetiš bioritam. Kao sve moje kolege, i ja sam noćna ptica i često mi se desi da odem u krevet ranije, ali ne mogu da zaspim. Najviše mi prija kada odem na spavanje oko jedan-dva posle ponoći i kada se probudim u devet ujutru, a naročito sam srećan u danima kada se vratim sa dalekih destinacija. Zbog vremenske razlike po dolasku u Beograd obično odlazim u krevet već u jedanaest, pa samim tim i ustajem rano. Nažalost, to obično kratko traje.

Nedavno ste se vratili sa jednog takvog putovanja. Sa vašim bratom Radetom bili ste na Tajlandu, šta vas svake godine vraća na tu destinaciju?

– Iskreno, razmišljamo o tome da sledeće godine promenimo destinaciju. Već pet-šest godina idemo na Tajland i nastupilo je prezasićenje. Ne što se tiče prirodne lepote te zemlje, zbog koje volimo da provodimo vreme tamo, već zato što su se u međuvremenu mnoge stvari promenile i to na gore. Paton, deo ostrva Puket, gde svi idu, uvek je bio neka vrsta vašara, ali to je svetska atrakcija i upravo zbog takve atmosfere turisti i odlaze tamo. Međutim, mi smo sve to već izgustirali i poslednjih godina smo odlazili isključivo zbog lepih plaža i hrane, a naročito voća koje je tamo nestvarno ukusno. Osim toga, promenila se i klima, pa sada najlepše vreme tamo nije više u decembru i januaru, već tek od sredine februara. Recimo, ove godine smo proveli na Tajlandu osamnaest dana, a petnaest je bilo kišovito i oblačno.

Sa bratom zajedno živite, radite i provodite odmor, da li nekada dosadite jedan drugome i dobijete li potrebu da se malo razdvojite?

– Ne, mi smo stalno zajedno i gotovo svuda idemo zajedno. On učestvuje u svakom segmentu mog posla i najveći mi je oslonac i podrška za sve u životu. Mogu slobodno da kažem da je on drugi deo mene. Između nas dvojice nikada nema svađa i nesuglasica. Samo u slučaju da nekada dosadim sam sebi može da se dogodi da mi dosadi i Rade, mada mislim da se to nikada neće desiti.

Nedavno ste raskinuli dugu vezu, jeste li se navikli na novo poglavlje života koje je neminovno usledilo?

– Odlučio sam da ne pričam javno o raskinu, a ovaj period koristim da se posvetim poslovnim poduhvatima. Mesecima spremam nešto novo i nadam da će publika biti oduševljena kada bude došlo vreme da to i predstavim.

Prija li vam da posle duge veze neko vreme budete sami i da zadovoljavate isključivo svoje potrebe?

– Nisam osoba koja voli samoću i kada bih otišao i na najlepše mesto, a da sam sam, ne bih mogao da uživam u tome ni dva dana. Uvek kada imam slobodno vreme provodim ga sa dragim ljudima, a oko sebe imam kvalitetne osobe sa kojima volim da se družim.

Jeste li tip muškarca koji, kada je u vezi, voli da provodi više vremena sa devojkom ili sa društvom?

– Kada sam u vezi, prija mi da devojka bude stalno pored mene, svejedno da li smo sa prijateljima ili smo samo nas dvoje. Naravno, to ne znači da, ukoliko sam ja raspoložen za izlazak, a ona nije, neći izaći sa društvom. Sve zavisi od toga kakva je situacija.

Od kada ste na javnoj sceni imali ste tri duge veze, šta ste iz tog iskustva naučili o ženama? Možete li da kažete da donekle znate šta žene žele?

– Nisam dokučio šta žene žele, jer vašu žensku psihologiju ne može da dokuči ni muškarac koji je imao trideset tri veze. Isto tako što ni vi ne možete da dokučite nas muškarce do kraja, jer muški i ženski mozak ne funkcionišu na isti način i sve to ima svoje prednosti i mane. Ono što sam iz tih veza naučio je šta meni prija kod devojaka, a šta ne, a najvažnija lekcija koju sam naučio je da medijski ne treba da eksponiram svoje veze.

Poslednjih godina često ste na listi najpoželjnijih muškaraca, prija li vam takva titula?

– Kako da ne prija. Drago mi je ukoliko me neki ljudi tako doživljavaju i hvala im na tome.

Smatrate li sebe metroseksualcem?

– Ne bih mogao da se svrstam u tu grupu, jer je jako diskutabilno ko su zapravo metroseksualci pošto različiti ljudi taj pojam definišu na različite načine. Za sebe mogu da kažem da sam osoba koja vodi računa o svom izgledu, i o ishrani, i o svemu onome o čemu bi trebalo da vodi računa savremeni muškarac u 21. veku. Mislim da zapravo svi ljudi vode računa o sebi, manje ili više, a svako nađe meru koja njemu odgovara. Ja sam pronašao svoju i isto bih se ponašao i da nisam javna ličnost.

Koliko vodite računa o odevanju?

– Volim lepo da se oblačim, ali nikada nisam eksperimentisao garderobom niti sam se oblačio ekscentrično. Najviše mi se dopada kežual stil, pa se tako i oblačim.

Postoje li prilike u kojima nosite i odela?

– Volim da nosim odela, često to i činim. Čak i kada je neka prilika u kojoj ne moram da budem u odelu, a ja osetim potrebu da budem nešto elegantniji, to i uradim.

Odlazite li često u kupovinu ili kao većina muškaraca ne volite šoping?

– Ne mogu da kažem ni da mrzim, ni da volim šoping. Uglavnom mi je dosadno da biram garderobu, ali zato, kada se odlučim da to uradim, pokupujem stvari za čitavu sezonu, tako da sam mesecima kasnije miran.