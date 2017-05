Sanja Marinković: U ovoj zemlji ljudi gledaju ne samo ono što vole nego i ono što ih nervira

Sanja Marinković i njen „Magazin in” skoro dve decenije prkose prolaznosti i promenama. Njen osmeh, harizma i, za neke, nepodnošljiva lakoća rada i postojanja doneli su joj status jednog od najpopularnijih televizijskih lica, čiji se uspeh ne može osporiti.

“Magazin in” osamnaest godina jedna je od najgledanijih emisija i to je donekle fenomen. Medijska i javna scena su se drastično promenile, mnogi su prestali sa radom. Šta je osnov vašeg trajanja i tolike gledanosti?

– Pre svega vredan rad i predanost poslu, a onda i velika ljubav. Izuzetno volim svoju profesiju, sa velikom strašću radim svaku emisiju i svakoj se radujem kao da je prva. Gledaoci mi kažu da vole “Magazin in” zato što na neki način govori o njima samima. Iz tema koje biram i priča koje čuju od javnih ličnosti, od kojih neke preziru, a nekima se dive, mogu da izvuku pouku ili da razmišljaju o sebi i svom životu. Sve te teme, ljubav, muško-ženski odnosi, razvod, vaspitavanje dece, prijateljstvo, možda zvuče prozaično, ali se suštinski tiču svih nas. Tvrdim da smo svi mi srećni ili nesrećni u zavisnosti od toga koliko ljubavi dobijamo u porodici, od dece, kolega ili prijatelja. To je temelj moje emisije, tako da verujem da su teme razlog zbog koga se publika vezuje, a postoji i onaj trenutak da ljudi vole da se subotom po podne, uz kafu, dobro zabave. Sve to je uslovilo da u moru emisija, od kojih su neke vrlo konkurentne, budem najgledanija u svom terminu.

Ako se stavite u ulogu običnog gledaoca, šta vašoj emisiji možda nedostaje?

– Mislim da gledaocima ništa ne nedostaje, nego da bi oni, sudeći po kritikama koje dobijam, malo modifikovali voditeljku i njen izbor gostiju. Neki mi zameraju da se previše smejem, drugima smeta moja boja glasa, trećima se ne dopadaju gosti. Stalno me pitaju: “Zašto ste zvali ovu pevačicu ili onu starletu, njoj nije mesto u vašoj emisiji.” Svako ima svoje mesto u “Magazinu in” i svako se trudi da se predstavi na najbolji način, a publika je tu da donese sud. Sve je to jedan paket koji intrigira gledaoce, pošto u ovoj zemlji ljudi gledaju ne samo ono što vole nego i ono što ih nervira. Što se kritika upućenih meni tiče, nijedna ne može da bude gora od one kada samu sebe iskritikujem.