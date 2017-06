Sanja Marinković: Ne volim da me drugi sažaljevaju, niti da iznosim intimne detalje iz svoje kuće

Sanja Marinković svoju emisiju vodi na visokim potpeticama bleštave televizijske iluzije koja je nikada nije zanela pretvarajući ekran u njeno lično ogledalo. Kroz život korača prizemno, držeći u jednoj ruci avionske karte, a u drugoj ruku sina Strahinje…

Vrlo ste komunikativna, vedra i otvorena osoba, ali retko mogu da se vide vaše najiskrenije emocije. Zbog čega ih krijete?

– Ne volim da me drugi sažaljevaju, niti da iznosim intimne detalje iz svoje kuće tek tako, da prodajem svoj život na tacni. Mnogo razgovaram sa najbliskijim prijateljima, sa mamom i bratom, i to je krug ljudi koji zna sve o meni. S druge strane, postoje neke samo moje, najintimnije tajne za koje verujem da ih ne bi trebalo reći ni najbližima. Bezbroj puta sam na ekranu bila srećna, nasmejana i vesela, i u istom trenutku beskrajno tužna zbog nekih privatnih stvari, ali nikada nisam dozvolila da se to vidi.

Šta je to što se ne vidi, a može da vas povredi i zaboli? – Poslovno više ništa osim nepravde kada neko afirmaciju u društvu dobije zahvaljujući materijalnom statusu, titulama i pohvalama koje nije zaslužio. Daleko od toga da nekome zavidim, postigla sam sve što sam želela, i mnogo više od toga, ali to ume da zaboli. Privatno, kada je reč o ljubavi, najviše me vređaju izdaja i laž, ali danas čak i to prihvatam i prema ljudima koji me iznevere mnogo sam nežnija nego ranije. Uvek nađem opravdanje, verovatno da bi mi bilo lakše, i zato što smatram da nikada ne bi trebalo suditi bez argumenata.

Pomenuli ste nesigurnost. Šta još izdvajate kao manu koje nikako da se oslobodite?

– Neke stvari ne umem da presečem u korenu kad postanu loše, već pustim da nešto traje unedogled, dok se ne uverim da zaista više nema pomoći, bez obzira da li je reč o poslu, ljubavi ili prijateljstvu. Mnogo praštam i tolerišem i nemam snage da presečem. Da li se to uči s godinama, ili je stvar karaktera, ne znam, ali mislim da u mom slučaju tu pomoći nema.