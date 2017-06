Sanja Marinković: Ja sam žena koja ume mnogo da oprosti

Sanja Marinković pripada plejadi onih dama sa domaće javne scene koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Voditeljka godinama gledaocima kraj malih ekrana, zajedno sa svojim gostima, daje savete iz svakodnevice. Sanjina oaza mira je njena porodica, a osmeh uvek može da joj izmami sin Strahinja.

Koristi svaku priliku da bude sa njim, a kultura i vaspitanje sastavni su deo svakodnevnih razgovora koje vode.

Njegova sreća je i njena sreća. Redovno vežba i pravilno se hrani, pa nije ni čudno zašto važi za jednu od najbolje građenih dama sa ovdašnjih prostora.

Godine su za nju samo brojke, a Sanjin pozitivni duh i energija je uvek pokreću da bude bolja.

Bavite se često i temom ljubavi. Da li se nekada prisećate prošlih trenutaka kada je u pitanju brak?

–Svaka godina braka i zajedničkog života nosi nešto novo. Uvek slušam gošće u mojoj emisiji i moje drugarice koje su srećom mnogo iskusnije od mene i one ponavljaju istu rečenicu “da sve to mora da se neguje i radi u svakom odnosu, da li je reč o ljubavnom, prijateljskom ili poslovnom. Sve je to život i zato nema potrebe da gledamo unazad i da razmišljamo kako je nekada bilo pa da se preispitujemo ili kajemo. To je jedno od onih pitanja koje često postavljam i gostima o propuštenim prilikama, neostvarenim željama… Žena sam trenutka. Ne znam ni šta ću prekosutra da radim. Trudim se da meni u datom trenutku bude lepo, da imam isplaniran dan sa Strahinjom, porodicom, prijateljima

Reklo bi se da je nekada teško ispratiti Sanju Marinković. Da li u tome ima istine?

-Mislim da su moje obaveze zanemarljive u odnosu na one koje ima svaka druga radna žena. Kada pogledam žene koje rade u bankama koje imaju radno vreme od 9 do 18 časova, pa jure kući da zadovolje potrebe deteta, muža, pa na kraju i svoje, ja sam mnogo srećna jer mi moj posao pruža jedan komfor jer radeći svoju emisiju, vi organizujete svoje vreme. Ja mogu ceo dana da provedem baveći se sobom, detetom, prijateljicama, a onda da sednem i celu noć kuckam i radim. Često kažem da sam žrtva mog posla samo ja i to tako treba da bude. Niko drugi ne treba da bude žrtva mog posla i moje karijere. Najviše sam žrtvovala dok nisam dobila porodicu. Tada sam bila mlada, imala sam dovoljno vremena. Uporedo sam radila dve emisije. Živela sam u kombiju 24 sata dnevno. Mnogo sam para zarađivala, a nisam uspevala da trošim, što se kasnije vratilo i ispalo dobro. Uvek savetujem devojkama da do 35. godine potpuno sebe zadovolje pre nego što se ostvare u poslu, pa u ljubavi, a onda ima vremena za majčinstvo. Tada će svi biti srećni.

Verovatno vas često devojke pitaju za savete. Koja tema vas je posebno inspirisala da ste iz nje nešto dodatno naučili pa da možete da posavetujete mlade dame u Srbiji?

-Nisam neko ko voli da savetuje. No, poslednja u nizu tema s kojima smo se bavili je “Ako se muškarci prolepšaju kada stanu na novčanik, koliko se danas savremene žene prolepšaju i koliko su im noge duže kada one stanu na novčanik? Da li ti je kratka pamet dovoljna da budeš srećna u životu i da budeš nečija dobra prilika?“ Ta tema je mojim gošćama i meni bila zanimljiva i sve smo se složile da je obrazovanje najveći afrodizijak jedne žene i da je pamet ono što treba da bude seksi.

Da li se muškarci plaše uspešnih žena?

–Mislim da ne. To je fraza koja se danas samo provlači. Oni pravi i smeli, odvažni, puni samopouzdanja će takvoj ženi prići. Ovi drugi, šta će joj?

Da li umete da oprostite?

-Naučiš u životu svašta da praštaš. Ja sam žena koja ume mnogo da oprosti, svašta zna da oprosti.