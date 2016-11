Sanja Kužet želi da se posveti porodici: Sve u svoje vreme, za karijeru ima dosta vremena i prostora

Lepa voditeljka “Zvezda Granda” Sanja Kužet uživa u blagoslovenom stanju. Poznata trudnica, koja iz prvog braka ima sedmogodišnjeg sina Andriju, sredinom februara na svet će doneti još jednog dečaka. To je neizmerno usrećilo njenog partnera, direktora marketinga srpskog predstavništva kompanije “Pežo”, Nemanju Živojinovića.

Na početku sedmog meseca, srećna i nasmejana trudnica za “Hello!” govori o tome kako podnosi drugu trudnoću i koliko njena dva najdraža muškarca udovoljavaju svakoj njenoj želji.

– Uživam u drugom stanju i baš se lepo osećam. Za sada sve ide kako treba, imam dovoljno vremena da mogu i da se odmaram, da se šetam i da iskoristim vreme za neke stvari koje ranije nisam mogla sebi da priuštim. Nisam previše zahtevna, a Andrija i Nemanja to vide i poštuju. Stalno me iznenađuju i brinu za mene, a Andrija mi ne dozvoljava da se saginjem, mnogo me kritikuje zbog toga. Obojica vode računa o meni i ja im to dvostruko vraćam. Stalno ih zapitkujem kome se šta jede i šta bi da rade, tako da živimo u atmosferi u kojoj stalno udovoljavamo jedni drugima.

Posle tri uspešne i dinamične sezone u ulozi voditeljke popularnog muzičkog takmičenja, uloga domaćice joj, kaže, veoma prija.

– Lepo se osećam, dugo nisam provodila ovoliko vremena kod kuće i prilično mi je nepoznata ova situacija, ali mi se dopada. Novo je, lepo, sveže, a i osećam ljubav u domu što mislim da je najveća stvar za jednu ženu – ističe Sanja, koja uživa u pripremanju ukusnih obroka za sebe i svoje najmilije, bez opterećivanja kilogramima.

– To me uopšte ne opterećuje jer se ni u prvoj trudnoći nisam malo ugojila. I u tim godinama imala sam šesnaest kilograma više, tako da ne očekujem da sada imam manje. Prošla sam već kroz to, pa sam verovatno i manje opterećena tim stvarima. Hranim se kao ranije, unosim istu vrstu hrane i količinu voća. Strije su najveći neprijatelj trudnica i nastojim da se one ne pojave. Vodim računa o svom telu, ali ne vežbam. Doktor mi je rekao da su mi šetnje dovoljne i ja ga slušam.

Vest da će dobiti sina iznenadila je sve članove porodice, a posebno budućeg oca.

– U početku smo u glavi imali paralelno dva filma, a od trenutka kada smo dobili potvrdu da je dečak, fokusirali smo se na tu priču. Nemanji se dopada što će dobiti sina. Spremni smo za dolazak još jednog muškarca, a tata i brat se već šale kako ću i novom članu porodice da pridikujem, pa me imitiraju i zadirkuju – opisuje atmosferu koja vlada u njenom domu i otkriva da se o imenu novog člana konsultovala i sa Lepom Brenom.

– Rekla sam joj da ne mogu da uzmem imena Stefan, Filip, ni Viktor, iako su mi vrlo lepa, pošto ne bi bilo u redu da se zovu i prezivaju isto. Mi smo izabrali ime, na moj predlog smo ga odabrali, ali rano je da o tome govorim. Nije u pitanju nikakva senzacija, danas je sve dozvoljeno, ali ja smatram da bi muško ime trebalo da bude odsečno, jako, muževno, i da nam je drago – samouverena je voditeljka, koja sa sinom razgovara o onome što ih čeka kada bebu dovedu kući. – Pričamo sa njim o svemu, u teoriji zna sve šta će se dogoditi kada na svet dođe brat, ali kako će biti u praksi videćemo. Pripremljen je i mislim da ćemo se dobro snaći. Potrudiću se da uspostavimo dobru ravnotežu.

S obzirom na to da je Andrija rođen pre vremena, Sanja kaže da je zbog lošeg iskustva sa državnim zdravstvenim institucijama odlučila da svoje i zdravlje svoje bebe poveri jednoj poznatoj privatnoj klinici.

– Imam doktora kojem verujem i u drugoj trudnoći se ponašam potpuno drugačije nego u prvoj, kada sam se rukovodila time da sam mlada, zdrava i da nema razloga da nešto ne bude kako treba, pa se Andrija prevremeno rodio. Ne bih nikada želela da ponovim iskustvo kao sa prvim porođajem, kada je sve išlo prirodnim putem, jer drugačije u toj situaciji nije moglo. Ne plašim se drugog porođaja, jer imam lekarski tim na koji mogu apsolutno da se oslonim. Ovoga puta odabrala sam privatnu kliniku. Doktor Nedeljković i njegov tim imaju moje apsolutno poverenje. Poverenje u državne institucije kod mene se nije pokazalo kao dobar izbor. Sada sve radim skoro suprotno od prvog puta. Na to me je navelo loše iskustvo, pa se trudim da sve što je do mene držim pod kontrolom – iskrena je trudnica, koja dodaje da njen partner neće biti sa njom u porođajnoj sali, već u hodniku, što je, kaže, sasvim dovoljno.

Dok strpljivo uživa u blagoslovenom stanju nedavno je odlučila da iznenadi kolege na snimanju “Zvezda Granda”, što je posebno oduševilo Vojislava Nedeljkovića, koji je ponovni susret zabeležio zajedničkom slikom koju je podelio sa pratiocima na “Instagramu”.

– Došla sam nenajavljeno i srdačno su me dočekali. Za trenutak sam postala svesna svega što se tamo dešava, ali znam svoje prioritete u ovom trenutku i nije ostala žal što nisam sa njima na sceni. Sve u svoje vreme, za karijeru ima dosta vremena i prostora. Sada na to samo stavljam tri tačke – zadovoljno završava zgodna voditeljka.