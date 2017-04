Sanja Kužet: Mislim da su deca najveće blago i ono što Nemanju i mene dodatno spaja

Voditeljka Sanja Kužet uživa u majčinstvu, koje je pre dva meseca iskusila po drugi put, kada su ona i njen emotivni partner Nemanja Živojinović postali roditelji malenog Strahinje. Poznata mama starijem sinu Andriji ispunila je dugogodišnju želju da dobije mlađeg brata, a novi član porodice očarao je sve koji su nestrpljivo iščekivali njegov dolazak na svet. Tridesettrogodišnja Beograđanka polako ali sigurno vraća se u svoj uobičajeni ritam, pa suncem okupane prolećne dane koristi za duge šetnje sa novim članom porodice.

Uz osmeh zadovoljstva za magazin “Hello!” otkriva koliko joj prijaju nove roditeljske aktivnosti.

– Kada imaš malo dete moraš da budeš aktivan, a kada imaš i još jedno malo starije, onda moraš da budeš hiperaktivan da bi u toku dana postigao sve. U početku sam pokušavala da se vratim u krevet kada Andrija ode u školu, ali od toga nije bilo ništa, pa se više i ne trudim, već momentalno kuvam kafu i započinjem dan sa mlađim mališom – počinje razgovor nekadašnja voditeljka “Zvezda Granda” i ističe da ne izbegava dojenje, već to smatra izuzetno važnim.

– Gledaću da što duže dojim i da uradim što je do mene, da barem sada, u početku, Strahinja ima moje mleko. Osećam da to polako prestaje, ali mi to nije nova situacija, i sa Andrijom sam imala slično iskustvo. Ako ništa drugo, barem smo prvih četrdeset dana zajedno izgurali.

Samo dva meseca nakon porođaja poznata mama izgleda sjajno, ali tome ne pridaje preteranu pažnju i kaže da je broj kilograma ni najmanje ne opterećuje. – Tokom trudnoće sam bila potpuno opuštena i u sportskom fazonu, u čemu se privatno inače najbolje osećam, ali primećujem da sam se malo zasitila trenerki. Polako se vraćam u neke stare krpice, možda ne tako brzo, ali nadam se da će u narednih pola godine to sve biti kako treba. Nisam tip trudnice koja peterano vodi računa o kilaži, nisam se time opterećivala, slikala i fotošopirala, i pokazivala da je nešto bolje nego što jeste. Sada imam osam kilograma viška i mislim da, kao što tokom devet meseci polako dolaze, najzdravije je da polako i odu – zadovoljno kaže voditeljka koja u septembru pranira povratak na male ekrane. Do tada, trudiće se da što više vremena provodi u porodičnom ambijentu, uživajući sa svojim najdražim muškarcima.

– Imam pomoć moje majke, koja dođe, ali više je to pomoć u smislu druženja. Kada imate ceo dan i celu noć sa tako malom bebom koja jede na tri sata, onda vam se dan zaista oduži. Imam iskustvo sa prvim detetom, pa je sada organizacija bolja. Nije da me je nešto “snašlo”, jer majke su sa prvim detetom zaista zbunjene, to je potpuna promena u životu. Ja sam sada počela i da kuvam, a to je znak da sam se skroz vratila u “normalu”, jer sam to donedavno odbijala. Ukućani se najviše raduju zbog mog povratka šporetu – kroz osmeh govori poznato televizijsko lice i opisuje atmosferu koja vlada u porodičnom domu, uz partnera i sinove.

– Tata je presrećan, on je dosta radio i bio zauzet u prethodnom periodu, pa je sada uzeo godišnji odmor, tako da ćemo biti više zajedno. I Andrija je oduševljen, na dva i po minuta dolazi da ljubi brata i stalno govori koliko je sladak. Kupim njihovu energiju i pokušavam da izađem na kraj sa tolikom “pozitivom”, ali je najvažnije da svi uživamo zajedno.

Dok sa izabranikom kuje planove o eventualnom odlasku na odmor, dvoumeći se između putovanja u četvoro i putovanja u dvoje, Sanja otkriva i da li nakon Strahinjinog rođenja Nemanja i ona razmišljaju da potpišu bračni ugovor.

– Kod nas je birokratija inače komplikovana, pa je to još jedan dokument više koji bi mogao dodatno sve da oduži. “Papir” nam ništa ne menja, a možda je to i dobro, sa psihološke strane. Kada jednom prođete kroz sve to, shvatite da brak nije presudan za sreću. Mislim da su deca najveće blago i ono što Nemanju i mene dodatno spaja. Ne prvenstveno, ali dodatno svakako. I to je u ovom trenutku najvažnije – sa osmehom završava voditeljka, koja planira da porodiljsko odsustvo okonča na jesen i da se na početku nove sezone “Zvezde Granda” vrati u studio “Prve” televizije.