Sanja Doležal se preselila na selo: Gajim paradajz i tikvice u bašti, a hleb sama mesim

Pevačici Sanji Doležal vikendica je pre služila za privremeni beg od gradske vreve, a danas joj je kuća na selu stalni dom.

Sanjina ćerka Lana i sin Luka dovoljno su veliki i odrasli i mama ne mora da im stalno bude pri ruci i zato je Sanja odlučila da sve više boravi u svojoj oazi mira na selu.

Obrađivanje bašte postala joj je glavna zanimacija i pohvalila se kako joj je ove godine uspeo paradajz i imala je jako dobar rod krastavaca, dok s tikvicama i nije pobrala baš takav uspeh.

– U mom malom mestu, ima slatka radnja, restoran i kafić i to je to. Automobil mi ne treba i imam pet minuta hoda uz brdo do prodavnice, ali u stvari mi ni ona ne treba jer mesim svoj hleb, imam domaće meso…. Zapravo, kad prošetam selom obavim šoping. Sada u bašti imam raštiku, zasadila sam i salatu i matovilac i svašta se nađe u mojoj bašti – ispričala je Sanja.