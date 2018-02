Sandi Cenov se oprobao kao glumac: Zamolio sam ih da mi kažu ako mi ne ide, da se ne brukam

Popularnog kantautora Sandija Cenova ćemo uskoro videti u ulozi razvedenog, dobrostojećeg veterinara, ali i velikog zavodnika, Lovre Pavića, u seriji “Čista ljubav” koja se emituje na Nova TV.

– Od samog početka emitovanja serije ‘Čista ljubav’, cela moja porodica i ja smo se potpuno ‘navukli’ na nju. Kako je gluma poprilično bliska mom muzičkom pozivu, odmah mi se u glavi rodila ideja da bih baš voleo da se okušam i u tome, s obzirom da iza sebe imam četrdesetak snimljenih spotova. Podrška mojih klinaca za to je bila neizmerna. Tata u Čistoj ljubavi! To je to! – priča Sandi kako je došao na ideju da se oproba u glumi i otkriva kako je protekao kasting za ulogu:



– Naravno da sam na kastingu bio poprilično nesiguran u svoje glumačke sposobnosti, pa sam ekipu zamolio da mi iskreno kažu ako mi ne ide, pa da sve zaboravimo i da se ne brukam bez veze. Međutim, eto prošao sam ga i dobio ulogu tate malog Pavića. Na setu je bilo opušteno i svi su u ekipi bili itekako dobrodošla podrška za novopečenog glumca. Hvala svima! Kako još nisam video ni sekunde snimljenog materijala, s velikim nestrpljenjem čekam da vidim kako je sve to ispalo. Nadam se da će moja publika biti zadovoljna s mojom glumačkom avanturom. Veliki pozdrav svim fanovima ‘Čiste ljubavi’ od ‘tate malog Pavića. – poručio je novopečeni glumac za Večernji.