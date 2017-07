Samo što se nije porodila: Ana Nikolić insistirala da napusti porodilište

Pevačica u utorak posle podne osetila jake kontrakcije, pa je odmah otišla u “Narodni front”. Iako ćerkica želi što pre da izađe, Ani još nije vreme za porođaj

Ana Nikolić primljena je u utorak u GAK „Narodni front“ zbog jakih kontrakcija, ali nije se porodila, već je odmah sutradan, u sredu, napustila bolnicu

– Ana je došla u GAK jer je osetila jake kontrakcije. To je normalno, porođaj se približava, a ona je prvorotka i nije želela da rizikuje. Lekar koji od početka vodi njenu trudnoću ju je pregledao i rekao da sve teče po planu. Urađene su joj detaljne analize: CTG, krvna slika, kao i nivo plodove vode. Sve je u najboljem redu. Samo je beba baš živahna i želi što pre napolje – ljubazno je rekla medicinska sestra iz “Narodnog fronta”.

Nikolićeva nije htela da do porođaja ostane u bolnici, već je insistirala da ide kući.

– U slučajevima kada beba svaki čas može da dođe na svet, lekar porodiljama predlaže da ostanu u porodilištu, ali Ana to nije želela. Doktor joj je dozvolio da ide kući, ali to ne znači da se do kraja dana ili večeri ponovo neće vratiti kod nas – kaže izvoriz GAK.

Anin suprug Stefan Đurić Rasta i juče je, kao i u utorak, sve vreme bio uz nju. Pevačica je porodilište napustila u sredu oko 12.30. Sedela je na zadnjem sedištu crnog džipa s Rastom, dok su na mestu vozača i suvozača bili njeni telohranitelji.

– Molim vas da nas razumete. Ni Ana ni Rasta ne žele da daju izjave niti da se fotografišu. Kad se Ana bude porodila, porodično će ispozirati svim medijima – rekao je jedan od njih i bračni par odvezao na kućnu adresu.

Ako sve bude kako je planirano, Ana bi trebalo da se porodi carskim rezom u petak.

– Ukoliko do petka ne bude imala kontrakcije, i ako sve bude išlo po planu, Ana Nikolić se u GAK „Narodni front“ vraća sutra, za kad joj je zakazan porođaj carskim rezom – tvrdi izvor blizak pevačici.

Rasta će i tada biti uz nju, a već za vikend ide na Crnogorsko primorje, u Kotor i Budvu, gde ima zakazane nastupe.