Šaljiva podvala Ivana Bosiljčića: Kakva je to najava potpuno zbunila Maju Nikolić (video)

Snimanje televizijskih emisija često prate i nepredviđene situacije. Uigran voditeljski Maja Nikolić i Dejan Pantelić susreću se sa brojnim izazovima ali najava jednog gosta je i njih ostavila u čudu.

–Danas ćemo biti u društvu, pa verovatno najboljeg gosta ikada u “150 minuta”. Ne postoji lepši, pametniji, zgodniji, šarmantniji muškarac koji može da zauzme njegovo mesto. Njegov baršunasti glas, njegova talasasta kosa, njegov šmekerski stav, njegova apolonska građa… Ja se izvinjavam, ali ko je ovo pisao”, pitala je iznenađena Maja kolege iz režije, a Deki je nastavio sa najavom.



–Da se opet rodim, voleo bih da budem kao on. Shvatam da smo svi mi obični muškarci u poređenju s njim jedno veliko… ništa. Nadam se da će me on danas naučiti kako da budem barem “B” od Bosiljčića, barem malo i od Ivana, muškarac nad muškarcima.

Simpatičnu “prevaru” smislio je upravo sam Bosiljčić koji je na svom Instagram profilu otkrio kako je to izgledalo.