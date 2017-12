Šaban Šaulić: Razvod sa mojom Gordanom desio se zbog pića i kafana

Kralj narodne muzike ispričao je kako je došlo do toga da ga ostavi supruga Gordana, s kojom je već 42 godine u braku.

Pevač se sa ženom rastao 1985, i to zbog alkohola.

– Mi smo se rastali na 20 dana, možda čak i manje. Goca je pobesnela zbog mog ponašanja, došao sam posle tri dana kući iz kafane mrtav pijan. Rekla mi je: „Ne može to tako, ti ne dolaziš kući, pa šta mi tebi uopšte značimo.“ Još nisam ni došao sebi, bio sam u nekom teškom alkoholu. Sećam se, tada sam s Radetom Vučkovićem non-stop pio po kafanama, kao creva smo bili. Sastavimo po nekoliko dana, ne vide nas ni kuća, ni deca, ni žena – ispričao je Šaban u emisiji „Iz profila“.

On je opisao kako je potpisao papire za razvod.

– Gordani je pukao film zbog toga, pa je tražila razvod, a ja onako pijan kažem: „Pa može, ako tako hoćeš.“ Dala mi neki papirić, ja to potpisao, misleći da se ona zeza. Međutim, kad sam se otreznio, shvatio sam da je ona bila ozbiljna i da smo se stvarno razveli. Ostao sam sam kući, a Goca je otišla s decom kod njenog oca. Tako sam ja po ceo dan sedeo sam u kući koja je bila ogromna, trzao se na svaki šum, sve pomislim: „Evo ih dolaze.“ Nisam mogao noću da zaspim, falili su mi i deca i Goca – prisetio se Šaulić.

Porodica mu je mnogo nedostajala, ali i pored toga mu nije padalo na pamet da pozove Gordanu da se pomire. Čekao je da ona napravi prvi korak.

– Tad su mi došli drug i rođak, rođeni brat Hasana Dudića, da mi prave društvo, da ne budem sam u toj kućerini. Taman kad sam oguglao da ih više nema, da ću morati preko suda da tražim zahtev da viđam decu, dešava se preokret. Jedno jutro, ja izlazim iz kuće, a ono na kapiji poređani Mihajlo, Ilda, Sanela, Gordana. Samo su mi prošli neki trnci, ali sam hteo da pokažem stav da mi je svejedno. Tad mi Goca pitala: „Je l‘ mi možemo da uđemo u ovu kuću?“ Dobro sam razmislio šta ću reći, da opet nešto ne zabrljam. Rekao sam: „Upadajte.“ Odmah mi je kuća opet bila puna lepote i života – kaže i dodaje:

– Posle toga smo se opet venčali, u jednoj kafani na Banovom brdu, samo što smo promenili kumove. Zorica Brunclik i Velja Milošević su nam kumovali i, eto, ispostavilo se da su nam njih dvoje taličniji – ispričao je pevač, koji je posle tog perioda supruzi posvetio pesmu.

– Rade Vučković napisao je moju autobiografsku pesmu „Gordana“ zato što smo bili bliski drugari i znao je celu moju situaciju. Bio je lukav, dobro je pisao, a valjda je hteo i malo da se ušlihta Goci posle svega – završio je Šaban.

Nakon razvoda Šaban je prestao da se opija i luta po kafanama ali, kako je rekao, postoji nešto čega se nikada neće odreći. To su cigarete:

– Kad sam imao 10 godina, moj stariji rođak mi je dao cigaretu i rekao: „Ajde probaj, znaš kako ti dobro stoji cigara… Kao glumac izgledaš.“ I tako me on nagovori da probam.. Tad sam se prvi put onesvestio. Zato danas, kad me neko kritikuje zbog cigareta, ja mu kažem: „Pusti me, bez toga ne mogu.