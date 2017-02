Ruška Jakić: Nisam gajila dete da me čuva u Beogradu, a 90 odsto roditelja su u tom fazonu!

Ruška Jakić je mama Ane Nadeždić koja živi u Italiji gde radi kao trener i coach po metodi Lujze Hej, a sa suprugom je osnovala projekat “Follow Your Heart” u okviru kojeg pomaže ljudima da dostignu svoj puni potencijal.

Ruška odrastanje svoje ćerke pamti po velikoj ljubavi, ali i po Aninom buntovništvu i svojim besanim noćima. Verovala je u svoju jedinicu, dala joj podršku kad je bilo najvažnije, a danas obe uživaju u fantastičnom odnosu i tome što jedna drugu doživljavaju kao “anđela čuvara”.

– Ana je moj veliki ponos i uspeh – priča Ruška – Svaki roditelj vaspitava svoje dete najbolje što ume. Ja nisam preuzela model vaspitanja mojih roditelja, niti sam mojoj majci dozvoljavala da previše utiče na nju i naš odnos. Bilo je perioda kada nije bilo lako, na primer kad je oko 15. godine Ana bila pankerka. Nije lako vaspitavati dete, a moja poruka roditeljima je da decu teba upoznati i verovati im.

Ana se s osmehom priseća detinjstva i kaže da je bila okružena ljubavlju i pažnjom.

– Moja mama Ruška mi je uvek bila oslonac i sigurnost, uvek je poštovala moje odluke i podržavala me u mojim životnim izborima. Mislim da je to jedna od najvažnijih stvari koja je doprinela tome da u ovom trenutku budem presrećna životom koji sam izabrala. Bavim se poslom koji obožavam, imam predivan odnos sa mojim mužem koji je zasnovan na poštovanju i vernosti. – priča Ana za BgOnline.

Ruška Jakić ne krije da je bila brižna mama, u jednom periodu i puna strahova za svoju jedinicu. – Noću sam je pratila da bih videla šta se to radi na Akademiji gde su svi izlazili, prerušavala se, prolazila pored nekog zidića kod Beograđanke tako prerušena. Nije bilo mobilnih telefona u to vreme pa sam znala da trčim po Bulevaru u sred noći jer je ne bi bilo kod kuće u dogovoreno vreme.

– Eh, moje lude godine… godine istraživanja, eksperimentisanja, provoda. Da me je pratila to sam saznala tek mnogo kasnije, to znači da je bila odličan špijun – priznaje Ana.

Ana dodaje da je zahvaljujući majci dobila priliku da ide putem svoje duše i da je to najlepše što je za nju mogla da učini.

– To je put satkan od pravih ljudskih vrednosti i doveo me je do toga da izaberem profesiju koja je u skladu sa tim, da pomažem ljudima da preko razumevanja i razrešavanja svojih problema upoznaju pravu vrednost života. Mama mi je okidač i inspiracija.

Našu poznatu voditeljku nerviraju roditelji koji iz sebičnih razloga ne dozvoljavaju deci da se osamostale i žive svoje želje i ambicije.

– Nisam gajila dete da me čuva u Beogradu, a 90% roditelja su u tom fazonu. Dete treba da bira svoj put i svoju sreću. Ana je udata, ima divan brak i divno dete. Šta će meni nesrećno dete koje će biti tu, pored mene? Ja nisam sama. Živim sama jer želim da budem sama i nisam usamljena. – ispričala je Ruška u intervjuu za BgOnline.