Romana Panić: Ovo je period kada su u mom horoskopu povoljni aspekti za ljubav

Pevačica Romana Panić nedavno je bila na sedmodnevnom putovanju po Kanadi, gde je upoznala mnogo novih prijatelja i imala priliku da obiđe zanimljiva mesta. Poznata brineta otišla je na poziv srpsko-kanadskog humanitarnog društva “Jovan Dučić”, koje je dvadeset peti put po redu organizovalo “Hercegovačko veče”, a za zabavu je bila zadužena upravo Romana.

– Vrlo rado sam se odazvala pozivu i bila prvi put u Kanadi, tačnije u Torontu. Pred polazak na put snimala sam spot za duet sa Dejanom Matićem, tako da nisam spavala puna dvadeset četiri sata, što mi je dobrodošlo pred tako dugačak put, koji sam prespavala. Prvo sam imala dvoipočasovni let do Amsterdama, a potom smo još osam sati putovali do Toronta – počinje priču Romana. – Održala sam vrlo lep koncert za oko hiljadu ljudi svih generacija, na kome smo se odlično provodili i publika i ja. Međutim, moji domaćini su me ugostili nešto duže, tako da sam u Torontu ostala sedam dana.

Panićeva je bila oduševljena lepotom metropole, u kojoj živi mnogo naših ljudi, a posebne utiske nosi sa obilaska Nijagarinih vodopada, gde je provela jedan dan.

– Već na prvi pogled Toronto mi se dopao jer ima predivnih zelenih površina i nekoliko jezera, među kojima je najpoznatije Ontario. Imala sam priliku da odem na “CN Tower”, gde smo večerali u restoranu na samom vrhu tornja, koji se okreće oko svoje ose, sa pogledom na čitav grad. Posebno iskustvo svakako je bila poseta Nijagari, gde se sada nalazi i spomenik Nikoli Tesli. Moram da kažem da je tamo naše stanovništvo većinsko, a posebno sam bila ponosna na činjenicu da su svi ti ljudi vrlo uspešni i ugledni – objašnjava atraktivna pevačica, koja tvrdi da je iskoristila priliku i za šoping.

– Posetila sam najveći tržni centar u Torontu, gde sam sebe častila sa nekoliko novih komada garderobe, ali moram da priznam da su u ponudi bili gotovo isti brendovi kao i kod nas. Bilo je odličnih autleta izvan grada, ali nije bilo vremena za odlazak tamo. Sve vreme mog boravka temperatura je bila između petnaest i dvadeset stepeni, što je gotovo nemoguće za ovo doba godine u Kanadi, tako da su se moji domaćini šalili da sam im donela sunce iz Beograda.

Četrdesetjednogodišnja Banjalučanka upoznala je mnogo zanimljivih ljudi na ovom putovanju, ali joj nijedan muškarac nije privukao posebnu pažnju.

– Nije bilo ljubavi preko bare, već samo prijateljska poznanstva. Lepo smo se družili, tako da sada pregovaramo da na proleće odem ponovo i da održim seriju koncerata. Imala sam priliku da vidim i svog starog druga iz Banjaluke, koji se oženio sa Crnogorkom iz Toronta, i već godinama tamo žive.

Romana ne krije da u Beogradu ima dosta udvarača, jer je veoma otvorena i komunikativna osoba, ali dugo nije upoznala muškarca sa kojim bi poželela ozbiljniju vezu.

– Po prirodi sam druželjubiva, tako da često upoznajem nove muškarce, međutim, njih prvo privuče to što sam ja jaka i samostalna žena, a potom ih to isto i odbije, te pobegnu. Vidim da je mnogo žena koje se susreću sa istim problemom, ali šta da se radi, idemo dalje. Ovo je period kada su u mom horoskopu povoljni aspekti za ljubav, pa će se valjda uskoro pojaviti neko vredan pažnje – kaže Panićeva, koja nema posebne zahteva od suprotnog pola.

– Nikada nisam umela da definišem šta očekujem od muškarca, jer ne postoji model po kome bismo mogli da funkcionišemo. Za mene je najvažnije da se desi „hemija“ – iskrena je Romana koja će uskoro obradovati publiku novom pesmom. – Sigurna sam da će moj duet sa Dejanom Matićem naziva “Bolje je ovako” postati veliki hit i jedva čekam da sredinom novembra publici predstavimo spot. Do kraja godine očekuje me mnogo nastupa i televizijskih gostovanja, u kojima uživam jer volim svoj posao.