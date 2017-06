Rijanini fanovi se svete novinaru koju ju je nazvao debelom!

Kris „Spags“ Spanjuolo, novinar Barstool Sports redakcije, objavio je ove nedelje članak u kojem raspravlja o tome kako će Rijana kao novi trend da predstavi gojaznost.

Spagsova teza je ta da će, s obzirom na to da od svega što uradi napravi novi trend, i Rijaninih par kilograma viška postati nova moda.

Rihanna Steps Out In Style In New York (Photos) https://t.co/i1J4r4lMh5 pic.twitter.com/s2QO2Dw50c — Naijahelm.com (@Nnamdisblog) May 31, 2017

Njegova priča zasnovana je na fotografijama Rijanne koje su nastale proteklog vikenda u Njujorku, na kojima se vidi da je zvezda sa Barbadosa dobila na kilaži.

Using misogyny & body-shaming women as a way to earn Twitter engagement is a pretty pathetic path to success. Just FYI. pic.twitter.com/2e2P0uu5Ec — Allure (@Allure_magazine) May 30, 2017

Brojni komentatori na društvenim mrežama odmah su ga optužili za šovinistički ispad kakav nije smeo da se dogodi.

Rihanna fans did not like my blog calling her fat and now I’m being cyberbullied 😩 pic.twitter.com/iuvYIwW8gr — Straight Spags (@ChrisSpags) May 30, 2017

U članku od 350 reči on je izrazio zabrinutost da će novim izgledom Rijana uticati na svoje fanove i njihovu liniju kao i da je moguće da juriša na mesto koje trenutno zauzima Ešli Grejem, najpopularnija plus-size manekenka. Nakon što je dobio pregršt negativnih komentara i osudu zbog takvog mizoginog teksta, on je članak uklonio.

Nadamo se da će se Spags u svojim sledećim tekstovima vratiti sportu. To komentarisanje mu ide mnogo bolje…