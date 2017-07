Razvod ili španska serija: Aca Lukas ima novu devojku, Sonja sa ćerkom napušta Srbiju?

Trenutna brakorazvodna bura na estradnoj sceni zaokuplja medije, te se iz dana u dan pojavljuju nove informacije vezane za Acu Lukasa i Sonju Vuksanović.

Od prvih tračeva da je Sonja u vezi sa Markom Jarićem te da je to povod za razvod, preko priča da je Aca u vezi sa koleginicom Anom Sević, inače suprugom Darka Lazića, pa do najnovije, da je Lukas već pronašao novu ljubav, anonimnu ženu koja je zbog njega napustila supruga…

Dok cela Srbija bruji o ovome, Ana je odlučila da napusti zemlju. Ona se trenutno nalazi u Turskoj i to bez supruga Darka. Ona svoje pratioce redovno obaveštava gde se nalazi i kako se provodi, ali o aferi sa Lukasom nije rekla ni reč.

Kako piše Blic, Aca Lukas je u vezi sa izvesnom Branislavom sa kojom se trenutno nalazi na Zlatiboru.

– Kada ste uslikali Acu sa novom devojkom na Zlatiboru, mnogi su se iznenadili. Niko nije pretpostavio da će on tako brzo da nađe novu. Međutim, vidi se da su baš zaljubljeni, a verujem da sve zanima ko je atraktivna crnka i čime se bavi. Ono što znam jeste da se zove Branislava i da je poreklom iz Loznice. Udata je već nekoliko godina, a sa mužem je živela u Crnoj Gori. Upoznala je Acu sasvim slučajno, a oboje su odmah shvatili da njihov odnos neće biti samo prijateljski. Kada su uplovili u vezu, ona je imala veliki problem šta da radi. Ipak, shvatila je da veza može da potraje i zato je donela odluku da ostavi muža. Sve to se desilo pre nekoliko dana – rekao je za „Blic” izvor koji je upućen u celu priču i dodao da je suprug Acine nove devojke nije znao zbog koga ga ostavlja.

– Kada su se razišli, ona mu nije rekla da ga ostavlja zbog Lukasa, a njemu nešto tako nije ni padalo na pamet. Tek kada je u medijima objavljeno da Lukas ima novu devojku i njena slika, on je saznao zbog koga ga je ostavila.

A kako piše Alo, ova ljubavn zavrzlama, razvod i tračevi se nastavljaju:

Činjenica da ju je Lukas tako brzo zamenio i da uživa u novoj ljubavi izbacila je iz koloseka Sonju, koja je očekivala da će joj pevač kada se smire strasti sve oprostiti i vratiti joj se.

– Sonja je planirala da Acu drži na uzici vruće-hladno kako bi ga privolela da joj oprosti sve priče o neverstvu i Marku Jariću, nadajući se da će nakon svega ponovo biti zajedno. Kada je videla fotografije na kojima samo nekoliko dana otkada je objavio da se razvode grli nepoznatu devojku, pobesnela je. Na njenom licu i u svakom pokretu se videlo da ne zna šta će sa sobom i da to nije scenario koji je očekivala. Pomno je skrenirala pogledom svaki deo tela i lica Lukasove cice, a dodatno joj je bilo krivo jer se radi o dvaput mlađoj devojci – rekao je neimenovani izvor za Alo, a koji je kako navode blizak Sonji.

– Njih dvoje su se često svađali zbog ljubomore i sumnji da jedno drugo varaju, zbog čega je Sonja i mislila da će se ova afera završiti kao i prethodne – pomirenjem. Sada joj je već jasno da to neće biti tako. Sa druge strane, Lukas je uvek bio glava porodice, koja je zarađivala novac i koji je Sonjinu ćerku, koju ona ima iz braka sa Šašićem prihvatio kao svoju. U braku sa Sonjom se najviše zadržao, ali očigledno sada odlučio da stavi tačku. – objašnjava izvor birajući reči.

U navedenom mediju se takođe piše da je Sonja odmah počela da se raspituje o novoj Lukasovoj devojci.

– Ona je pitala drugarice da li znaju ko je devojka i tražila je da se raspitaju odakle je, pošto je čula da nije iz Beograda. Najgore od svega jeste to što joj je jedan zajednički prijatelj rekao kako se Aca iznenada zaljubio i da novu cicu vodi svuda sa sobom, da se ne razdvajaju i da joj u svemu ugađa. To je dodatno pogodilo Vuksanovićevu jer sve ukazuje na to da ova atraktivna crnka sa kojom su ga mediji uslikali na Zlatiboru nije samo prolazna avantura – navodi izvor za Alo, a koji je, kako se ističe, dobar prijatelj i sa Sonjom i sa Lukasom.

Prema njegovim rečima, Sonja planira da sa Viktorijom na neko vreme ode kod njenih roditelja u Dizeldorf, gde će na miru da odluči kako će dalje da živi i gde.

– Lukasu novac nije bitan i speman je da učini mnoge ustupke kako bi viđao ćerku.