Radovan Vujović: Zbog ljubavi sam naučio da se menjam

Glumac Radovan Vujović ulogom Risa u “Vojnoj Akademiji “rasplakao je mnoge, a za magazin “Hello!” otkriva šta to njega može da rasplače..

– Uglavnom neki film koji volim i koji sam gledao već pet puta, poezija, neka knjiga, nečija sudbina, prizor iz života, neka dobra, stara, narodna pesma.

Da li biste voleli da ste besmrtni?

– Ne. To sam želeo kad sam bio mali, ali već odavno više to ne želim. Voleo bih da imam normalan život u kome me zdravlje služi, a što se besmrtnosti tiče parafraziraću nekoliko stihova grupe „Kvin“: «Who wants to live forever, when love must die?».

Zbog koje vaše želje ste poslednji put pomislili “Pazi šta želiš”?

– Najviše zbog želja vezanih za hranu. Uvek kad poželim veću porciju ili još malo krompirića, ili još jedan slatkiš, redovno se ispostavi da nije bilo mesta za sve i da mi nije prijalo.

U čemu biste voleli da ste prvak sveta?

– U sposobnosti da uživam.

Čime čistite svoju dušu?

– Ljubavlju, porodicom, druženjem sa prijateljima, knjigama, filmovima, muzikom, radom, razmišljanjem, odmorom i, kada uspem, putovanjima.

Od koga ste dobili najveći kompliment u životu?

– Ne pamtim komplimente i malo mi je teško i da ih slušam, ali jedan sam zapamtio i drag mi je. Dobio sam ga od jednog gospodina koji je bio direktor fotografije na jednom snimanju. Rekao mi ja da sam «melanholična slovenska duša i džejmsbondovski hohštapler».

Koja je vaša mirna oaza?

– Vreme provedeno sa svojom devojkom.

Šta je vaša “Ahilova peta”?

– Nepravda. Jako me pogađa i teško je prebolim.

Jeste li skloni kajanju?

– Ne. Uvek razmislim pre svojih postupaka i odluka, i u potpunosti stojim iza njih. I kada su pogrešni, snosim posledice.

Da ste mađioničar, koji trik biste izveli?

– Izvadio bih zeca iz šešira. Ali ne prevog, nego mog drugara Zeku.

Ko je vaš superheroj?

– Svi ljudi koji se trude da budu pozitivna sila, koji šire pozitivnu energiju i dobro oko sebe.

Verujete li u sudbinu ili smatrate da smo sami sebi njeni kovači?

– Verujem da je čovek obavezan da daje sve od sebe, da radi na sebi, da se trudi da bude bolji čovek i da svet oko sebe učinim boljim. A ako uprkos svemu tome stvari ne ispadnu onako kako je želeo, naći će utehu u činjenici da je učinio sve u svojoj moći, i ne može se nazvati gubitnikom.

Šta vas je poslednje najviše obradovalo?

– Vest da je posthumno izašao još jedan album „2pac-a“.

A rastužilo?

– Vest da je pre nekoliko dana čuveni cirkus “Barum and Bailey” izveo svoju poslednju predstavu. Posle sto četrdeset šest godina trajanja završio je svoj život. Ovaj svet ima jedan cirkus manje.

Šta ste najluđe u životu uradili zvog ljubavi?

– Naučio sam da se menjam.

Koja vam je omiljena replika?

– Teško mi je da se opredelim za jednu, pa ću se ograničiti na nekoliko iz Šekspirovog “Otela”, koga igramo u “Jugoslovenskom dramskom pozorištu“: «Čast je nevidljivo svojstvo, često je ima onaj ko je nema»; «Dobro ime je, moj gospodaru, najlepši nakit čovečje duše… Ko mi ukrade dobar glas krade mi nešto što ga ne bogati, a mene zaista osiromašuje»; «Ni mak, ni mandragora, ni svi uspavljivi napici ovoga sveta neće ti vratiti onaj san koji si do juče imao».

A poslovica?

– Strpljenje i dudov list u svilu pretvara.

Kako prihvatate poraze?

– Relativno lako. Odbolujem kratko i idem dalje.

Kako proslavljate trijumfe?

– Skromno.

Klub ili kafana?

– Češće klub, ali volim i kafanu.

Koju pesmu naručujete za svoju dušu u kafani, odnosno u klubu?

– Različite pesme od Tome Zdravkovića, Tozovca, neke stare od Džeja, Harisa, neke izvorne srpske. Ali ako moram da izdvojim jednu, nek bude «A tebe nema» od Zorice Brunclik. U kafani naravno, ne u klubu.

Zašto je divno biti glumac u Srbiji 2017. godine?

– U Srbiji 2017. biti glumac divno je samo u retkim trenucima. Na primer kada imaš priliku da radiš na nekoj velikoj literaturi ili kada ti lik u seriji pogine, pa ti se javi pola zemlje da ti kaže da te voli.

Zašto bi bilo bolje ne baviti se glumom u Srbiji 2017. godine?

– Zato što je previše akademija, previše glumaca, a premalo posla. Zato što se baviš kulturom ili zabavom u zemlji u kojoj je narod gladan i nije mu ni do zabave, ni do kulture. Negde sam čuo da je najbolje biti bogat i anoniman. Kao glumac u Srbiji 2017. imaš upravo kontrasituaciju.

Da vam traže da napišete recept za sreću, šta biste naveli kao sastojke?

– Prepisao bih neke recepte koji postoje svuda oko nas i koje su napisali ljudi mnogo pametniji od mene, a glasio bi otprilike ovako: Budi dobar. Nauči da razdvojiš bitno od nebitnog u životu. Koncentriši se na pozitivno oko sebe. Voli. Uživaj u trenutku i «malim» stvarima, a onda nauči i da ih pronalaziš. Ne budi lenj. Budi iskren prema sebi i prema drugima. Pojedi nešto slatko. Daj sve od sebe. Opusti se.