Radovan Vujović: Zaustavljali su me na ulici i pitali zašto sam morao da umrem

Povezane vesti



Glumac Radovan Vujović koga domaća publika zna po ulozi Risa u seriji “Vojna akademija”, rođen je u Užicu, a kao i uvek kad se rodi lepo i pametno dete, svi su se pitali gde je klopka i koja će biti cena toga. Kad je tokom srednje škole upao u loše društvo i skoro pao na popravni, odahnuli su – to je to.

Međutim, naš narod kaže: Ko ima sreće, i kola mu se ždrebe. Radovan Vujović se direktno sa druge godine gimnazije iz prve upisao na Fakultet dramskih umetnosti.

Vrlo brzo počeo je da dobija pozorišne uloge, a onda je stigla i serija koja je, ispostavilo se, dostigla milionsku gledanost. Njemu je, prema sopstvenom priznanju, slava koja je usledila veoma značajna, pošto je njegovoj babi dala pravo na to da bude glavna u frizerskom salonu.

– Nisam očekivao da će reakcije biti baš takve. Znali smo da će to biti šok za publiku, jer nikad se u nekoj domaćoj seriji nije desilo da glavni lik umre. U epizodi pre toga napravljena je određena priprema, bio sam zarobljen i borio se, bilo je napeto, a onda je emitovana sledeća u kojoj već kreće polako da se odmotava ta činjenica. U tom trenutku već su krenule reakcije prijatelja i profesora s Akademije, a onda su ljudi počeli da pišu na društvenim mrežama. Odjednom sam imao 500 poruka u inboksu – priča Raša u intervju za Story i dodaje:

– I klinci i odrasli jednako su mi javljali da piju leksilijume i bromazepame, kako deca plaču i ne mogu danima da se smire. Nakon toga počeli su da me zaustavljaju na ulici i pitaju zašto sam morao da umrem, šta mi je to trebalo, zbog čega nije neko drugi… Iznenadio me volumen te reakcije. Stvarno nisam očekivao da će se ljudi baš toliko potresti. Prvo mi je bilo čudno, a posle i pomalo drago. Kad sam već otišao, bar sam otišao u velikom stilu. I tek tada video sam koliko u stvari ljudi vole tu seriju, koliko su je pratili i vezali se za likove. Ludo je biti mrtav.

Vujović priznaje da je crna ovca u porodici, a glumu je upisao da ne bi možda pao naredne školske godine na popravni ispit.

– Akademija je bukvalno došla kao spas. Moj brat je bio vukovac i upisao se na molekularnu biologiju, doktorirao je i sada predaje na Biološkom fakultetu. Meni baš nije išlo tako. Kad sam diplomirao u 21. godini, svima sam zapušio usta – zaključuje mladi glumac.