Radoš Bajić: Moramo dati prednost našim stvarocima, jeziku, glumcima, običajima i kulturi

Radoš Bajić je oduševio publiku novom serijom “Šifra Despot”, koja se emituje na televiziji “Pink”, i otkriva kako je uspeo da ima svoje projekte i na konkurentskim frekvencijama.

– Ovih dana sam čuo od jednog kolege komentar: “Samo Radoš može da igra za Partizan i za Zvezdu istovremeno”. Šalu na stranu, posebno je važna činjenica da se ova serija prikazuje na “Pink” televiziji koja je najjača komercijalna televizija u Srbiji i regionu. Na neki način – ovo je pionirski poduhvat jer “Despot” proteruje sa ekrana šarene laže od turskih serija kojih je stvarno bilo previše. Kamo lepe sreće da i drugi komercijalni emiteri otvore svoje budžete i ekrane za domaće autore. Moramo dati prednost našim stvarocima, našem jeziku, našim glumcima, običajima i kulturi. Odluka Željka Mitrovića da započne emitovanje domaćeg serijskog programa je za svako poštovanje. A što se RTS-a tiče, on je bio i ostao moja matična kuća – sa kojom ću i u narednom periodu nastaviti uspešnu saradnju – kaže Radoš, i objašnjava kako je “Šifra Despot” za kratko vreme privukla publiku.

A post shared by Šifra Despot TV serija (@sifra.despot) on Feb 16, 2018 at 10:47am PST



– Ovo je prvi put da u našoj medijskoj ponudi imamo vikend seriju, koja se premijerno prikazuje petkom, subotom i nedeljom. To do sada niko nije radio – i zato je “Despot” za mene veliki autorski izazov, ali i za “Kontrast” produkciju. Zbog toga je moj kreativni tim pojačan kolegom Dejanom Zečevićem sa kojim odlično sarađujem. Očekivao sam dobar prijem i veliku gledanost, a ovih dana me najviše raduje kada sa svih strana čujem primedbe gledalaca da im se epizode nekako brzo završe. To znači da se komunikacija sa publikom uspešno uspostavlja, pa sam siguran da će gledanost biti sve veća i veća – nada se Bajić, ali ističe da ne očekuje da nova serije pobije rejting “Selo gori, a baba se češlja”.

– “Despot” će ostvariti veliki uspeh, ali “Selo gori” ipak ostaje neponovljivo.

U seriji glumi više od 160 glumaca.

– Ovo jeste jedan od najizazovnijih projekta koje sam radio. Najzahtevnija je bila “Ravna gora”, kojom se ponosim, a najviše me je obuzela i najviše radosti donela serija “Selo gori”. Po svim produkcijskim parametrima, “Despot” je velika produkcija, ipak, u odnosu na Golijat serije koje se emituju u poslednje vreme, “Despot” je nejaki David po budžetu – kaže reditelj, a na pitanje da li je pobornik društvenih mreža i kompjutera, s obzirom na to da je glavni junak kompjuterski programer, kaže:

A post shared by Šifra Despot TV serija (@sifra.despot) on Feb 23, 2018 at 10:57am PST



– Društvene mreže su danas stvarnost koja se ne može izbeći. Što se mene tiče – moja konekcija s njima identifikuje se samo kroz organizovane kampanje koje protiv mene i mojih projekata motiviše neko drugi.

Kako je “Šifra Despot” urađena sa primesama humora, kao i prethodne Radoševe serije, pitali smo ga da li je teško nasmejati narod.

– Volim da se igram sa žanrovima – biće i melodrame, i burleske i drame, ali komedija ostaje glavni fon celog projekta. Jedno neće biti mržnje, destrukcije, nihilizma, sadizma i pornografije. “Despot” će dati šansu životu i malom čoveku, njegovim nadama, radostima, tugama i nastojanjima da nešto učini od svog života – ističe Bajić.