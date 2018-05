Radek Štepanek: Agasi je mnogo toga uradio za Novaka, želeo je da mu pomogne svim srcem

Nekadašnji teniser, a sada trener, Radek Štepanek, kratko je sarađivao sa najboljim srpskim igračem Novakom Đokovićem.

Ipak, kao što on kaže, imao je sjajnu šansu i veoma ceni nekadašnjeg “prvog na svetu”.

– On je teniska legenda, sve što je mogao da uzme, uzeo je. Naporno smo trenirali, a on je pokazao da je perfekcionista. Svaki igrač danas može da radi fizički šta god poželi, ali ono što se radi van terena, to pravi razliku. Kada radite trenerski posao, osećate da ono što kažete i način na koji pokušavate to da prezentujete, možda nije pravi način. Agasi ima izreku “Kad nisam deo rešenja, onda sam deo problema” – naveo je Štepanek.

– Rad sa Novakom mi je dao šansu da radim sa Agasijem, što je za mene veliki poklon. Trideset godina sam u tenisu i malo ljudi sam upoznao poput njega. Andre je svašta uradio za Novaka, želeo je da mu pomogne svim srcem – rekao je Novakov nekadašnji protivnik i saradnik.



Đoković ne pre par meseci raskinuo saradnju sa Agasijem i Štepanekom, uveo neke stare ljude u trenažni proces, a kako sada stoje stvari, zadovoljan je trenutnim stanjem u svom timu.