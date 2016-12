Rade Šerbedžija: Od kada mi je umrla majka kao da je u meni nešto zauvek nestalo

– Pišem knjigu “Zelena karta” o mom životu u Londonu i Americi i igram se kao kada sam u školi u Vinkovcima dobijao petice na pismenim zadacima iz jezika i književnosti – rekao je glumac Rade Šerbedžija na promociji svojih knjiga.

Govoreći o svojoj knjizi u nastajanju, Šerbedžija naglašava da mu je želja da bude duhovit u pisanju.

– Kada su ljudi duhoviti to je najbožanstvenija stvar na svetu. Ne samo u umetnosti već i u našim životima. Pisao sam bez grča sve do 180 stranice i onda sam stao. Počeli su ljudi da umiru. Ljuba Tadić je otišao, ali sam ga nadrealno ipak smestio u knjigu. Kao javio mi se na Crvenom trgu u Moskvi gde priprema predstavu sa zaslužnim umetnicima Boljšoj teatra – rekao je Šerbedžija.

On kaže da je stao sa pisanjem kada su počeli da odlaze ljudi koji su mnogo značili u životu.

– Umro je Ivica Vidović, pa Borislav Vujičić književnik… i sad treba te smrti napisati. Te smrti su me paralisale kao pisca. U pisanju poezije me zaustavila majčina smrt. Od kada je ona otišla 1997. godine nisam napisao ni jednu pesmu. Kao da je u meni nešto zauvek nestalo. To je zato što ja nisam pesnik već emotivno biće. Ubila me je majčina smrt – rekao je Šerbedžija, a prenosi Tanjug.

Prema njegovim rečima u to vreme je samo igrao remi u Los Anđelesu kada nije snimao filmove.

– U kafeu kod Adema Jugoslovena iz Banjaluke koji drži Titovu sliku u kuhinji igrao sam remi sa Albancima sa Kosova, Srbima, Hrvatima, Bosancima…sa svima iz bivše Jugoslavije. Nigde na svetu ne igram remi osim u tom kafeu. Postao sam zavisan od igranja remija sa tim mojim prijateljima u tom kafeu i prestao sam da pišem knjigu. Odlično igram preferans i poker, ali mi je gušt da igram sa tim prijateljima taj dosadan remi u malom kafiću u Los Anđelesu. Sedam godina nisam nastavio pisanje te moje nove knjige. Pre par meseci sam nastavio pisanje i verujem da ću završiti knjigu do marta 2017. godine – rekao je Šerbedžija.

Veliki umetnik nikada u svojoj kući nije čuvao svoje knjige, filmove, nosače zvuka fotografije na kojima se nalazi sa drugim holivudskim zvezdama.

– Bezobrazno se ponašam kao da sam večan. U stvari sam kao otac želeo da sačuvam svoju decu od posebnosti. Čini mi se da sam to dosta dobro uradio. Sa druge strane ništa nisam planirao u životu. Igrao sam Hamleta, ali ništa od Čehova. Kada sam ušao u četrdesete godine života kada se igraju te divne uloge Čehova, ja sam napustio pozorište. Moj teatar na mom jeziku i otišao u svet da snimam filmove – rekao je Šerbedžija.