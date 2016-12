Rade Šerbedžija: Ima lepote u tome kad si stranac u vlastitoj zemlji

Rade Šerbedžija i ove godine održaće novogodišnje koncerte u Novom Sadu i Beogradu.

Zajedno sa bendom “Zapadni kolodvor”, u kojem svira i Radetov sin Danilo, Šerbedžija će 26. decembra nastupiti pred novosadskom publikom, a sledećeg dana pevaće u Beogradu.

Šerbedžija kaže da ne može bez mora jer je strastveni ribolovac, i da je u Beogradu voleo da peca sa pokojnim Pavlom Vuisićem.

Nedavno je izdao knjigu pesama “Stranac”, a trenutno piše knjigu proze.

– To je nastavak “Do poslednjeg daha”. Zapravo, nije nastavak, ali je isti stil i zove se “Zelena karta”. To je ona po kojoj si stranac, stavljen u tu kategoriju da imaš građanska prava, ali nemaš pravo glasa, pa si, ipak, stranac. Odavno sam je počeo, ali sam prekinuo pre šest godina – priča Rade, a pišu “Novosti”.

On kaže da je odavno svoj na svome i napominje da “kad jednom postaneš stranac nikada više ne možeš nazad”.

– Rekao mi je veliki hrvatski pesnik Danijel Dragojević: “Uh, što ti zavidim, ti si ono što ja sanjam ceo život, da postanem stranac u vlastitoj zemlji”. Ima u tome nekakve lepote. To je donhuanizam, ne u smislu osvajanja žena, nego kao samoća, kao filozofska kategorija. Kada jednom to osetiš nekako ti postaje slatko, zavodljivo. I s druge strane, kad si stranac negde, na drugi način si građanin planete, mala je jedna zemlja. Prepoznajući to u sebi, osećam ljubav i posebno lokalni patriotizam prema mojoj nacionalnosti i poreklu. Ja sam Srbin, stopostotni! Isto tako volim i domovinu gde sam rođen. Jer, nisu me samo otac i majka napravili, napravile su me i ličke planine, onaj moj Velebit i Jadransko more koje volim ceo život. Napravili su me kao mladog čoveka zagrebačka akademija i teatar, isto kao i Beograd u koji sam dolazio, beležio prve uspehe i snimao filmove – kaže Šerbedžija.