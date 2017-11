Rada Radenović za novi “Hello”: Blago ženama koje imaju pomoć u kući, a teško njihovoj deci

Dok je u javnosti prate epiteti jedne od najlepših i najzgodnijih žena na sceni, malo je poznato da Rada Radenović u privatnom životu zaslužuje i epitet supermame. U to smo se uverili tokom intervjua na koji je došla sa sinom Petrom. Sedmogodišnji osnovac tog dana imao je popodnevnu nastavu, zbog čega nam je poznata voditeljka susret zakazala u blizini škole koju dečak pohađa. Osmehom i lepim manirima Petar je opčinio sve prisutne, a pokazalo se da se, baš kao njegova majka, odlično snalazi i pred objektivom.

Fotografisanje ste uskladili sa Petrovim školskim rasporedom, niste mu dozvolili da eskivira nastavu. Koliko ste u tom pogledu rigorozni?

– Danas su obaveze dece prebačene na roditelje, ali ja sam se od toga ogradila još na prvom roditeljskom sastanku i jasno stavila do znanja da ne idem ja u školu, već moje dete. Tu sam da ga kontrolišem i to je sve. Ne radim njegov domaći, ne učim sa njim, niti ću to ikada činiti. Mora da se zna koliko ne zna, što je nemoguće ako radim sa njim. Uvek sam na strani pedagoga, a ne deteta, što očekujem i od druge strane u odnosu na mene kao roditelja. Cilj je da Petra odgojimo tako što ću ga ja vaspitavati, a škola učiti. Mi smo tim koji bi trebalo da radi zajedno, a ne da ga šaljem u nekakvu zamišljenu bitku. Sve se u životu dobija po zasluzi, svaka ocena je za đaka. Sankcionišem isključivo loše ponašanje, nikada lošu ocenu. Petar na vreme treba da shvati da će ga to što nešto ne zna u životu koštati.

Osim podrške majke, nikada niste imali pomoć bebisiterke ili kućne pomoćnice, iako je to danas gotovo uobičajeno.

– Kada to čujem, prvo što pomislim je: blago tim ženama, a teško toj deci. Blago ženama, zato što zahvaljujući takvoj pomoći imaju dodatno vreme za sebe, koje ja nemam, a teško deci, jer se u najranijem uzrastu gradi bliskost koja je emotivna osnova za njihov život u celosti, što je u kasnijem dobu, rekla bih, nemoguće nadoknaditi. Činjenica je da je svaka pomoć drugih ljudi na uštrb vremena koje provodite sa svojim detetom.

