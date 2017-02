Rada Radenović: Veliki povratak na male ekrane

Nakon duže medijske pauze, voditeljka Rada Radenović se vraća na male ekrane sa novom autorskom emisijom “Rada sam”.

Svake srede, od 15. februara, jedna aktuelna ličnost iz javnog života, govoriće o najrazličitijim temama, a Rada će goste voditi kroz tri sobe – šank, dnevnu i spavaću. Svaka prostorija zahtevaće i novu temu razgovora, a one škakljive, biće ostavljene upravo za poslednju sobu.

– Poslednje što sam radila na televiziji jeste moja autorska emisija `Vi pitate`, koju ću, na neki način ponovo da oživim kroz novu emisiju u okviru Noćnog programa. Naravno da mi je drago što ću biti deo ekipe koja će raditi prvi Noćni program u ovom obliku na našim prostorima. U `Vi pitate` sam imala gosta u studiju, a kroz ankete je publika imala mogućnost da postavlja pitanja. To će se ponoviti i sad, s tim što ću imati i uključenja gledalaca, pošto i sama emisija ide uživo, a to je nešto sa čim se prvi put susrećem. I to je svakako izazov. Moj poklon publici će biti taj gost, sa kojim će moći da pričaju i da mu postavljaju pitanja. Koncept je takav da ću imati jednog gosta, koji će biti sproveden kroz tri atmosfere. Prva je ta atmosfera iz noćnog izlaska, uz šank. Drugu atmosferu simbolizuje trosed, gde pričamo o profesionalnom životu, i na kraju je tu spavaća soba i krevet, sa kojim se i završava svaki dan. Upravo zbog toga želim da se uz naziv emisije `Rada sam` doda u zagradi `Među nama`, jer to označava tu intimnu atmosferu –rekla je Rada za pink.rs.