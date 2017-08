Rada Radenović: Ne izgledam savršeno, ali hvala majci prirodi, zadovoljna sam

Lepa voditeljka Rada Radenović sa sinom Petrom otputovala je u Crnu Goru kako bi se odmorila i napunila baterije za predstojeće poslovne poduhvate.

Rada je otkrila kako provodi vreme na moru sa svojim naslednikom:

– On je moj nemir i moja sreća. Kao i svaki dečak njegovog uzrasta, radoznao je i živahan. Imamo zajednički cilj da do kraja letovanja sam otpliva do bova – sa osmehom na licu nam kaže lepa voditeljka

Rada Radenović sa Dejanom Milićem, ocem svog deteta, nije više u ljubavnoj vezi, ali su zbog mališana ostali u prijateljskim odnosima. Na pitanje koliko je teško biti samohrana majka jednog dečaka, voditeljka kaže.

– Lako nije, pogotovo u današnje vreme. Deci je sve dostupno, i dobro i loše. Tu sam da mu pokažem zašto bi trebalo da izabere dobro.

A post shared by Мелем за очи (@prija_oku) on Nov 24, 2016 at 10:38pm PST

Mnogi komentarišu da voditeljka u 38. godini izgleda savršeno, ali Rada smatra da to baš i nije tako.

– Ne izgledam savršeno. Daleko od toga. I šta je uopšte danas savršeno? Kosa se kupuje na metar, kod hirurga se za male novce kupuje ono što majka nije dala. U tom smislu hvala majci prirodi. Ja sam zadovoljna, ali ne prezadovoljna – iskrena je Radenovićeva