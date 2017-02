Rada Radenović jedva čeka da stane pred kamere: Moji gosti biće oduševljeni emisijom jer mnogo toga ne očekuju

Voditeljka Rada Radenović se posle devet godina pauze vraća na male ekrane. Kako je najavljeno, od srede uveče, pa svake naredne, poznato TV lice vodiće noćni program Televizije Pink pod nazivom “Rada sam”.

Ona ističe da je srećna što se posle ovolike pauze posvetila poslovnim obavezama i da sa nestrpljenjem iščekuje trenutak kada će stati ispred kamere. Ona će javne ličnosti voditi kroz nekoliko soba i istovremeno sa njima pričati o različitim životnim situacijama.

Rada Radenović: Dejan i ja nikada nismo živeli zajedno, ali smo Petra dobili iz najveće ljubavi

– Projekat je veoma dobro osmišljen i napravljen. Do sada publika to nije imala prilike da vidi na televiziji, jer je naš format. Poznate ličnosti vodiću kroz stan, krenućemo od sobe gde je samo trosed, pa preko šanka do spavaće sobe. Iskrena da budem, obaraću šarmom brojne goste kako bih dobila što bolje informacije. Ukoliko im se desi da se onesveste od brojnih pitanja ili situacija, neću biti u prilici da im pomognem jer ne znam da pružim prvu pomoć – kroz smeh kaže Rada za Alo!.

– Moji gosti biće oduševljeni šouom jer mnogo toga ne očekuju. Zanimljiva je činjenica da učesnici šou-programa neće smeti da preskaču pitanja, već će morati da odgovaraju na svako, kako bi mogli da pređu u drugi deo prostorije, koja se mnogo razlikuje od prethodne – objašnjava Rada.