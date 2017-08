Rada Manojlović: Znam da ima devojka, ali i mojih koleginica koje mi zavide na izgledu

Pevačica Rada Manojlović izgleda fenomenalno i na visokim temperaturama, uživa u ljubavi sa izabranikom svog srca, Harisom Berkovićem, vešto balansira svoj profesionalni i ljubavni život, jer, kako sama napominje, dvoje se lakše razumeju i slažu ako rade isti ili sličan posao.

Nećeš biti ceo avgust u Srbiji. Kako ćeš se viđati s dečkom Harisom?

– Nekako ćemo se snaći, smislićemo nešto. Mi smo u prednosti u odnosu na druge parove jer radimo isti posao. U suprotnom, ne bismo uspeli. Ja sam to već iskusila, imala sam vezu s muškarcem koji nije iz ovog posla, znate već na koga mislim (smeh). Nismo funkcionisali jer ne može svako da razume da ja radim 20 dana van zemlje.

Koji deo tvog tela je Harisu omiljeni?

– Svaki! On obožava celo moje telo, ne znam da li postoji neki koji bi posebno izdvojio. On je dečko koji stalno daje komplimente, ume da podigne samopouzdanje ženi i zato bi ga svaka poželela za dečka. Svaki dan mu se nešto svidi na meni, Tako me i osvojio. Ja sam stalno nezadovoljna sobom, evo sad mi smeta što nemam trbušnjake ili bih da uradim nove obrve. On mi kaže da sam lepša i zgodnija ovakva.

Da li bi nešto menjala na sebi? – Svašta bih ja menjala! Veruj mi, kad se ujutro probudim, uvek imam neku novu ideju. Šta da radim, previše sam samokritična, Devica sam u horoskopu.

Zavide li ti koleginice na dugim nogama ili na ravnom stomaku?

– Nisu mi baš tako direktno govorile, ali znam da ima devojka, ali i mojih koleginica koje mi zavide na izgledu, na karijeri, na tome što imam mladog i zgodnog dečka. Ali šta ja tu mogu, neka ih. Ima njih nekoliko koje su stvarno korektne, pozovu me da čestitaju na pesmi ili na nekom drugom uspehu. Među njima su Kaća Grujić, Andreana Čekić, Aleksandra Prijović, Milica Todorović…

Zavidiš li ti nekoj koleginici koja, na primer, ima velike prirodne grudi?

– Veoma im zavidim, odlično pitanje (smeh). Ali ih je baš malo koje imaju prirodne grudi. Eto, Jana Todorović ima lepe prirodne i velike grudi. Njoj je bog dao baš mnogo, a ja moram da se patim (smeh).