Rada Manojlović: Žene me osuđuju jer sam jednom rekla da bih oprostila prevaru

Povezane vesti



Rada Manojlović nikad nije bila srećnija! I dalje je jedna od najtraženijih pevačica, a i ljubav joj cveta sa kolegom Harisom Berkovićem. Iako mediji stalno pišu o njihovim svađama i ljubomornim scenama, folk zvezda bez dlake na jeziku otkriva šta se stvarno dešava.

Priča se da se stalno svađaš sa Harisom, šta je razlog neslaganja?

– Nisam neko ko demantuje medije i novinske naslove, sem ako me neki baš mnogo ne povredi. U ovom slučaju, mislim da smo Haris i ja zanimljivi kao par, a još su zanimljivije neke naše koleginice koje su pokušavale da nam se umešaju u vezu! Razlika u godinama je takođe zanimljiva medijima, plus naše porodice i mislim da je nekako to sve zajedno interesantno. A istina je sasvim drugačija, mi zapravo savršeno funkcionišemo, nemamo nikakvih nesuglasica i pravo da ti kažem, jedva čekam da se posvađamo, čisto da malo razbijemo monotoniju. Naše najveće svađe su uglavnom oko toga šta ćemo da jedemo!

Kažu da je Haris bio veliki zavodnik pre tebe. Jesi li uspela da ga ukrotiš? – Bio je, a i sada je! Znaš kako, njegovim godinama i, pre svega njegovom izgledu, priliči da bude takav! Logično je da se sviđa devojkama i da važi za jednog od najboljih frajera i zavodnika na estradi. Vidi ovako, meni je najvažnije da mene tretira kao kraljicu i da mu je stalo da me ne povredi, a ne mogu da lažem, povredilo bi me kada bih nešto saznala. Tako da, nemoj da sam nešto čula, a i ako čujem, nek ne priznaje ni za živu glavu!

Da li bi mu oprostila prevaru?

– Znaš kako, žene me osuđuju jer sam jednom rekla da bih oprostila prevaru, ali mislim da se one mnogo otperećuju. One samo treba da budu svesne da svi muškarci varaju, da oni to ne dozivljavaju kao mi, za njih je prevara fizička stvar, sport, trošenje kalorija, dokazivanje u čoporu ko je više žena imao i ko je uspešniji. Oni su ko deca, samo se nešto takmiče i nadmeću između sebe, tako da – Žene, ne opterećujte se, važno je da vas voli i da zna da ga vi volite i neće on nigde od vas!

Nedavno se pisalo da planiraš venčanje sledeće godine, hoće li ga biti?

– Mi ništa ne planiramo, mnogo nam je lepo i uživamo u svakom danu i jedno u drugom. U narednih godinu ili dve imamo mnogo posla vezano za naše karijere, pa posle toga možemo da pričamo o dizanju veze na viši nivo, sada je zaista još rano.

Šta će se desiti ako zatrudniš, da li bi se povukla sa scene?

– Nemamo ni te planove u naredno vreme, ali ne kažem da ne razmišljamo o tome i šta će biti kada se to desi. Definitivno je da sa stomakom neću skakati po diskotekama, tako da ću se u tom periodu povući, ali ne zadugo. Ja sve mogu da budem u životu, ali ne mogu da budem lenčuga i da ne radim, da ne privređujem, ja sam pčela radilica i volim ovaj posao, radiću sve dok budem mogla.