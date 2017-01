Rada Manojlović: Vidim Harisa i sebe kako pod stare dane živimo zajedno u nekoj kućici

Rada Manojlović kaže da sebe u budućnosti vidi pored Harisa Berkovića i da će mu roditi troje dece. Ona tvrdi da pevač, koji je čak deset godina mlađi nje, ima ozbiljne planove i da je spreman za brak.

Rada priznaje da nikada nije bila toliko zaljubljena i da želi da ostari sa njim.

– Mogu da zamislim da sa Harisom budem ceo život. Vidim nas kako pod stare dane živimo zajedno u nekoj kućici. Nije bitno gde, da li u mom rodnom Četerežu, Beogradu ili negde u Bosni. Nas dvoje sa troje dece i ostvarenim karijerama. To mi je želja – kaže Rada.

Atraktivna pevačica tvrdi da je njen kolega spreman da je oženi, ali da ne žure sa tim.

– Ne brine me da li će biti spreman za porodicu i decu kad ja poželim da ih imam. On već sve želi sa mnom, kao i ja sa njim. Haris je divno vaspitan, veoma je porodičan. Ima 22 godine, ali nije neiživljen. Ne živi od danas do sutra, već pravi planove. Već razmišlja u koji bi biznis uložio novac kako bi nam osigurao budućnost – kaže Rada.

Ona priznaje da se uz njega oseća mlađe, a on uz nju zrelije.

– Haris se od mojih prethodnih momaka razlikuje po svemu. Voli me onako kako sam ceo život maštala da bi muškarac trebalo da voli ženu. On je ispunjenje svih mojih očekivanja. drži me kao malo vode na dlanu.

Za razliku od mnogih devojaka koje tvrde da papir i brak nisu važni, pevačica priznaje da je tradicionalna.

– Papir koji ljude obavezuje je lepa stvar. Meni je važan, jer ipak uliva partnerima neku vrstu sigurnosti. Nema ništa lepše od toga da neko javno kaže: “Želim da budem sa ovom ženom do kraja života!”. Ljubav ne može ni da se stvori ni da nestane potpisom, ali on ipak znači – kaže Rada, a piše “Informer”.

Na brojne komentare da joj je Berković samo paravan, te da je ona u dugoj vezi s jednim moćnikom, Rada odgovara:

– Nisu verovali da smo zajedno dok smo se krili, ne veruju ni sada kada smo izašli u javnost i priznali vezu. To više govori o onima koji komentarišu, jer polaze od sebe. Lopov misli da svi kradu, dobar da su svi dobri. Oni bi očigledno tako nešto uradili.