Rada Manojlović u problemu: Haris mi je zabranio kratke i uske haljine!

Rada Manojlović je priznala da je njen dečko Haris Berković bolesno ljubomoran kada nije u njenoj blizini, zbog čega joj je uveo nova pravila kojih se ona striktno pridržava.

Haris je krajem novembra otišao na veliku turneju po Americi, a Rada je ostala u Srbiji. Naravno, zgodna pevačica poznata je po provokativnom oblačenju, voli to i njen dečko, ali samo kad joj je blizu. A pošto nije, nema više kratkih haljinica. U to smo se uverili na nekoliko snimanja u poslednje vreme na koje je Manojlovićeva došla zakopčana do grla.

Na proslavi novogodišnjeg programa za TV DM SAT kod Dragane Mirković u Požarevcu obukla je dugu haljinu, a na snimanje na TV Pink došla je u pantalonama i sakou.

– Morala sam da se zakopčam do grla, Haris mi je zabranio kratke i uske haljine dok nije tu. Ja sam dobra i pridržavam se dogovora (smeh). Mada, i u ovome mi je baš prijatno i ležerno, a ujedno je i seksi – rekla je Rad za Kurir na konstataciju novinara da je jedva prepoznaju tako obučenu.

Za razliku od Berkovića, ona njemu nije postavila nikakve zabrane, kaže da se svakodnevno čuju i gledaju preko Skajpa i da apsolutno veruju jedno drugom.