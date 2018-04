Rada Manojlović: Tata je odavno digao ruke od moje udaje

Popularna pevačica Radmila Manojlović iza sebe ima uspešnu karijeru, zbog koje je zapostavila privatan život, te kaže da je više niko ne pita kada će stati na ludi kamen.

Rada je nekoliko puta isticala da bi volela da se uda i ostvari u ulozi majke, ali se to do sada nije desilo. Tata Rade godinama unazad je pitao svoju mezimicu kada će naći muža i roditi mu unuče, ali sada je i on digao ruke. Popularna pevačica već nekoliko godina je u vezi sa Harisom Berkovićem, nekoliko meseci već žive zajedno, ali o svadbi još nema ni govora.

– Zašto neko priželjkuje moju svadbu? Dočekaćete to. To će biti sigurno jedno venčanje koje nije za velike narodne mase. Mediji će znati zato što ste nas uvek podržavali i bili uz nas i našu ljubav. Ima mnogo onih koji nisu, oni neće biti pozvani. Ove godine neće biti, imamo velike poslovne planove. Svadbe će biti kada se preselimo u naš stan, mi smo još uvek podstnari. Sve sam uložila u karijeru, tako da se ne žalim – iskrena je pevačica za “Blic” i dodaje da otac Rade više ne pita za udaju.

A post shared by Radmila Rada Manojlovic (@radamanojlovic) on Apr 5, 2018 at 9:23am PDT



– Tata je digao ruke odavno, tako da više uopšte ne pita kada ću da se udam. Nekako sam na njega, borac sam, nekada kao da nisam ranjiva i krhka devojka kojoj treba brak. Navikao je da sam ta koja se bori i zarađuje za porodicu, ne očekuje od mene brak i decu, ali mora i to da se dogodi – rekla je Manojlovićeva.