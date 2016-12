Rada Manojlović se rešila briga: Od kako sam sa Harisom, pilule za spavanje mi ne trebaju!

Pevačica Rada Manojlović uživa u vezi sa 9 godina mlađim kolegom Harisom Berkovićem. Rada dugo njie htela da priča o svom dečku, a konačno je rešila da progovori i otkrije kako ju je Haris osvojio.

Iako je Berković mlađi od Rade 9 godina, pevačica tvrdi da se razlika među njima ne oseti.

– Ne vidi se, ja delujem mlađe nego što jesam, a on deluje starije nego što jeste. Mi se najviše slažemo u duhu. On kaže, ti duhom kao da imaš 22 godine. Zbog toga se ne primećuje ta razlika – rekla je Rada i otkrila kako ju je zaveo Haris.

– Prvi put da sam ja na prvi pogled baš odlepila, nije trebalo ni da popričamo. To je stvarno bila ljubav na prvi pogled. Sa bivšim momcima je sve to bilo upoznavanje, oni su mene osvajali mesecima. Ovo je prvi put da sam se ja zaljubila na prvi pogled. On je i fizički idealan tip mog muiškarca. Meni se najviše dopala dobrota u njegoim očima. Hvala Bogu da sam našla dobrog čoveka – rekla je Rada kroz smeh i otkrila šta više ne pije od kada je sa Harisom u vezi.

– Prestala sam da pijem pilule za spavanje. Zaljubiš se, taj neko tebe voli i vrati ti unutrašnji mir – priznala je pevačica u “Premijeri”. Rada ne krije da jedva čeka da se oproba u ulozi majke, a rekla je da će se ponašati kao koleginica Seka Aleksić kada bude dobila svoju bebu.

– Biću kao Seka, ona se posvetila detetu i ja ću biti takva. Dok je malo, ja bih da budem 24 časa uz njega – iskrena je Rada.