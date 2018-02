Rada Manojlović: Preživela sam pakao sa sestrom, tešila sam je i plakale smo zajedno

Folk zvezda Rada Manojlović spremna je za brak sa kolegom Harisom Berkovićem. Pitanje je dana kada će je zaprositi, a pevačica bi volela da to bude u Las Vegasu, kada za dva meseca otputuju na američku turneju.

– Volela bih da padne verenički prsten u ovoj godini. Voleo bi i on to isto. Idemo na turneju u Ameriku, možda se u Las Vegasu nešto desi, videćemo – nagoveštava Rada novu etapu u ljubavnoj priči sa kolegom koja je sve i svašta proživela.

Pevačica je pričala da im je najteže bilo u početku, kada su tajili da su u vezi jer je Harisu teško padalo da ignoriše kada joj se udvaraju drugi muškarci, misleći da je Rada slobodna. Sada ljubav cveta i sve je u najboljem redu, a pevačica kaže da ima posebne metode kada želi da zavede Harisa.

– Dovoljno je da ga pogledam. Mada radim i neke druge ženske trikove, umiljavam se. Ono što znam da bi on voleo, to radim. Nije sve mnogo jednostavno kao što mi mislimo ni banalno. Nije stvar u seksi garderobi, nego neka stvar koja će kod njega probuditi strast, a ja tu stvar iskažem na neki drugi način. Na primer, sok koji on najviše voli da pije kupim ili hranu koju posebno voli. Tako ga oduševim. Krijem po štekovima stana šta najviše voli da jede, pa onda to izvadim kao kec iz rukava. To je bolje nego seksi veš – otkriva Manojlovićeva u razgovoru za “Blic puls”.

Rada ističe da trzavica u njihovom odnosu nema i da su u potpunosti verni jedno drugome.

– Ne možeš muškarcima ništa da zabraniš, tako na to gledam. Mi žene smo drugačija bića. Haris to ne radi, nisam ga do sada uhvatila. Imala sam svoje mere koje sam preduzela da sve proverim, ali sam shvatila da nemam šta da tražim ni da gledam. Mislim da žene ne treba mnogo da se potresaju oko toga jer muškarci to shvataju kao igru i večiti su lovci po prirodi. Makar imaginarno da osvoje neku ženu i da znaju da ona može biti njihova sama kada bi on hteo. I kada bi to učinio, ne bih to doživela kao prevaru – iskrena je Rada.

A post shared by Radmila Rada Manojlovic (@radamanojlovic) on Jan 1, 2018 at 12:23pm PST

Rada je priznala da je njena sestra Marija prekinula romansu dugu deset godina jer je partnera uhvatila u prevari. Snovi su joj se srušili jer je sa njim htela pred oltar i da osnuje porodicu, a to sve je pogodilo Radu.

– Moja sestra i ja smo neverovatno bliske. Marija je sada super, ali tuga je trajala godinu i više dana. Taj period kada je trebalo da preboli. Htela je da me ubije kada je čula da sam to ispričala. Jeste, ljubav je lepa i super je što se volite, a ta treća osoba kao da ne postoji i šta je sa njenim osećanjima? – kivna je Rada i dalje. Samo za naš magazin pevačica otvoreno priča šta je sve prošla sa sestrom dok niko iz njihovog okruženja nije znao šta im se dešava.

A post shared by Radmila Rada Manojlovic (@radamanojlovic) on Oct 10, 2017 at 5:43pm PDT

– Godinu i po dana sam proživela pakao sa njom zbog toga. Bilo je situacija da je tešim i da plačemo zajedno. Meni je mnogo mučno kada se prekine neka ljubav jer su to životni lomovi. Moja sestra je bila deset godina sa tim momkom. Govorimo o životu koji se tada završio, umire ceo taj period i sve ono lepo nestaje. Putovanja, izlasci, prijatelji i sva ta sećanja nestaju. Volela bih da sve ljubavi traju večno, ali verovatno da živim u bajci i da to nije realno – kaže Rada, koja se ipak nada da će njena ljubav sa Harisom trajati večno.