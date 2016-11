Rada Manojlović otkrila oko čega se ona i Haris jedino svađaju

Pre nekoliko dana pevačica Rada Manojlović objavila je drugi duet sa svojim dečkom Harisom Berkovićem, “Pusti noći neka bole”. Da su itekako ozbiljni kada je posao u pitanju govori i činjenica koju je pevačica otkrila u emisiji “Premijera”. Par se inače odlično slaže, ali do svađa dolazi u muzičkom studiju dok rade zajedno.

– To je jedina stvar oko koje se, neću raći svađamo, ali gde ima razmena mišljenja. Gde je on lep, gde sam ja lepa, on hoće da peva ravno, ja hoću sa trilerom. To su neke stvari gde se mi skroz isključimo i gde gledamo da to poslovno bude najsavršenije – ispričala je Rada.

Njihove svađe ne traju dugo, jer je Rada priznaje da uvek ona prva popusti.