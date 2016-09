Rada Manojlović: Moj muškarac me drži kao malo vode na dlanu

Iako svi žele da znaju kako joj je u ljubavi sa mladim pevačem iz Bosne Harisom Berkovićem, a o tome se sve više piše i priča, atraktivna pevačica Rada Manojlović pokušava da otkriva previše detalja. Čak u pojedinim momentima pokušava da ne izgovara njegovo ime, ne želeći da njen ljubavni život bude u fokusu u medijima.

– Moj muškarac me drži kao malo vode na dlanu. Isto kao i ja njega. Zaljubljena sam konačno i sve je kako treba. Konačno sam srećna i imam ono što mi treba. Kada se zaljubim, dajem sve od sebe. Ulažem u tu vezu mnogo i pristupam ljubavi kao da je za ceo život. Ne znam i ne umem da kalkulišem – iskreno kaže Rada.

Iako je i ranije bila u ozbiljnim vezama, ljubav joj nije bila uzvraćena, iako je mislila da jeste, piše Blic.

– No, ipak sam se vodila mišlju: “Budi onakav kakav jesi i srodna duša će se naći. Neko ko oseća što i ti i ko će ti dati isto koliko i ti njemu”. I na kraju, našla sam srodnu dušu – kaže Rada.

Ipak, i pored velike ljubavi, misli da je još rano da izgovori sudbonosno “da”.

– Još nije vreme za brak. Ako gledamo realno, zrela sam za brak. Međutim, žene sa estrade se vrlo često ostvaruju kao majke i posle 30, poput Lepe Brene i Dragane Mirković. Često smo na terenu. Ja mojim koleginicama zavidim što su zatrudnele mlade. To je najlepši trenutak u životu jedne žene. Dete oplemenjuje vezu, ali smatram da za bebu još nisam spremna. Realna sam osoba i karijeru bih stopirala duže vreme kada bih zatrudnela. Zato što ne bih mogla da rodim dete a da ne budem kraj njega – kaže ona za Blic.

Rada dodaje da je ljubav za nju pokretač u životu.

– Sreća je da nađeš osobu koja isto misli kao ti. Sreća je kada je ta osoba pored tebe i savršeno razume svaku tvoju potrebu, sve. Kada si sa tom osobom i ćutiš, a lepo vam je. Ja često volim da sam sama, da među četiri zida meditiram, da me niko ništa ne pita. A onda se pojavi muškarac koji ti u svoj toj izolaciji nijednog trenutka ne smeta, već ti godi. E, to je nešto što bih volela da ostane večno– iskrena je ona.

Na pitanje da li je prednost biti u vezi sa nekim ko je iz branše, Rada odgovara:

– To sigurno da. Bankar možda ne bi razumeo moj posao, kao možda ni ja njega. Da radi od 9 do 17 časova i da dođe kući tek u 19 jer nije mogao od gužve, verovatno bih poludela. Ne bih to mogla da podnesem. Nama pevačima je najbolja veza ako je neko iz tvoje branše.