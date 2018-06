Rada Manojlović: Kada osetim da mislim na drugog, taj sa kojim sam više za mene ne postoji

Pevačica Rada Manojlović uskoro će proslaviti treću godišnjicu veze sa Harisom Berkovićem, a sada je otkrila i kako je njihova veza zapravo počela.

– Meni se desila ljubav dok sam bila sa drugim u vezi i o tome sam javno pričala, ali sam momentalno raskidala te veze. Kada osetim da mislim na drugog, taj sa kojim sam više za mene ne postoji. Harisu bih oči izvadila da izabere neku bivšu devojku za bilo koje zajedničke poslove – kaže Rada.

Ona ističe da će na more otići sa dečkom Harisom, sa kojim, kaže, uživa u mirnoj vezi, iako mediji godinama pokušavaju da njihovu romansu predstave kao turbulentnu.

– Mi smo sve samo ne takav par. Mi ne lomimo nameštaj po stanu, komšije ne zovu policiju i ne spasavaju zaraćene strane. Čini mi se da su danas neki mediji postali toliko krvoločni, da im je svega malo.

– Međutim, kako sam godinama na estradi i kako imam sjajan odnos sa medijima, ne bih da im kvarim ugođaj i demantujem priče, pogotovo ako mi stave lepu sliku na naslovnu stranu – iskrena je Rada, koja sve tekstove o sebi uredno čita na internetu.

– Guglam sve o sebi i neću da lažem, pročitala sam gotovo svaki tekst koji je izašao o meni. Moram da priznam da u intervjuima sebi najčešće zvučim kao nadobudna glupača, koja ne ume dve rečenice da sastavi. Ali to nije do mene, već do ljudi koji ne razumeju moj smisao za humor, a jasno je da svako traži u drugima ono što ima u sebi. Volim da se šalim, najviše na svoj račun, i niko ne može da me isproziva za male grudi i kriv nos jer sam to sama nebrojeno puta uradila – kaže na kraju Rada.