Rada Manojlović: Ja samo izgledam zdravo, ali sve mi fali

Rada Manojlović nikada bolje nije izgledala, ali priznaje da je tako samo spolja, a da se danima ne oseća fizički dobro.

– Samo izgledam zdravo. Sve mi fali, žalim se ceo dan, opet sam se ukočila, ne mogu lepo ni da sedim ni da stojim. Sećate se da sam ranije pričala o problemu koji imam sa kičmom? Nažalost, opet mi se vratilo. Svaki dan imam terapije – kaže nam Rada i otkriva da je bolovi u kičmi ometaju u životnim aktivnostima.

– U poslu me to i te kako ometa. To me je snašlo baš sada kada imam narednih deset dana uzastopno nastupe. Ne želim da razmišljam kako ću to da odradim, sve se nadam da će mi bog pomoći.

Iako bi zbog problema sa kičmom mogla da završi i u bolnici, Rada priznaje da se ne treba plašiti jer sebi tako stvarate dodatni pritisak.

– Nemam ništa od toga da se plašim i ne smem da razmišljam o tome. Ako bude krenulo sa leđa na kukove i kolena, biće zaista ozbiljan problem. Smatram da je rano da me sve ovo snađe, tek mi je trideset i dve godine. Moguće je da su štikle glavni uzrok problema, ja nosim platformu od 15-20 centimetara… nije ni čudo šta me je snašlo, sve na kraju dođe na naplatu – kaže pevačica.