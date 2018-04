Rada Manojlović: Haris je moj tip muškarca, ali daleko od toga da Filip Živojinović nije dobar frajer

Povezane vesti



Pevačica Rada Manojlović je nedavno odlučila da je vreme ćutanja i one stare poslovice “Ko tebe kamenom, ti njega hlebom”, prošlost i da je vreme da od stidljivog devojčurka postane žena koja govori ono što misli i oseća.

Ovog puta je otkrila istinu o svom odnosu sa Aleksandrom Prijović i Filipom Živojinovićem, Marini Tucaković i njihovom prijateljstvu, ali je po prvi put otvoreno govorila i o svojoj svađi sa Acom Lukasom.

Idete na svadbu kod Aleksandre i Filipa, a “ogovarate” ih u medijima?

– Idem, naravno. Ja se šalim, a ljudi to shvate ozbiljno. Na pitanje da li ću se udati ove godine, ja sam kroz osmeh rekla da neću jer ne mogu da dozvolim da njena svadba bude važnija od moje.

Ali ipak ste je prozvali?

– Ma nisam, nas dve često pokušavaju da posvađaju, što je dobro jer se oko jakih imena diže prašina. Zaista, veoma je lepo što me je Aleksandra lično pozvala na venčanje, drago mi je što je za kratko vreme postala mnogo popularna, a opet nije poletela već je ostala svoja.

Znači, hvataćeš bidermajer?

– Da, biću u prvom redu i povešću i sestru, da se bar jedna od nas dve uvali nekom kad uhvati bidermajer. (smeh)

Da li je Filip bolji frajer od Harisa? – Jaoj, Haris je moj tip muškarca, on mi je oličenje super zgodnog muškarca, ali daleko od toga da Filip nije dobar frajer. Ipak mislim da ne mogu da se porede, Haris nema konkurenciju.

se svađala sa Acom Lukasom?

– Lukas je poseban, ima specifične šale na svoj i na tuđ račun, i njega treba tako prihvatiti. Nikada nisam o tome govorila, ali više od pet godina on i ja nismo pričali, a razlog je njegova svađa sa Milanom Stankovićem. Oni se otvoreno nisu podnosili, a Lukas je davao razne izjave tipa: „Da Milanu nije bilo Saše Popovića, i dalje bi bio medicinska sestra u Obrenovcu.“ Samim tim što sam ja bila u vezi sa njim i mene je prozivao. Sećam se kad je Milica Pavlović u Zvezdama Granda pevala moju pesmu Aca joj je rekao da je sve super, ali da je pesma glupa i da ne može da je sluša. On je bio totalno protiv nas, ali ja sam se samo povukla. Pa zamisli ja da odgovoram jednom Aci Lukasu?!

Ali sada mu ne ćutiš? – I ja sam odrasla i umem da odgovorim, da čačnem, da prozovem… Sada smo se skapirali i više neću da mu ćutim.

Ko je pružio ruku pomirenja?

– On je meni prvi prišao, a kod Ognjena Amidžića smo prvi put zajedno sedeli u jednoj televizijskoj emisiji. Dešavalo se da on dođe na tezgu, pozdravi se sa svima osim sa mnom, pa se tako i ja, kada radimo, javim svim muzičarima samo njemu ne. Baš otvoreno nismo bili dobri, bio je to ozbiljan rat.

Da li ste u kontaktu sa Marinom Tucaković, poslednji hit koji vam je radila jeste “Život na mesecu”?

– Ja sam se dvoumila da li da joj pošaljem poruku jer kad je čovek bolestan, nije mu ni do čega. Ipak sam poslala i stalno mislim na nju. Ona će uvek imati moju podršku, toliko je dobra žena da ulica treba da nosi njeno ime. Kosmos sada treba da joj vratiti za sva dobra dela koja je učinila. Već je imala nepravdu jer joj je sin umro i nije sada zaslužila ovo. Kosmos treba da joj uzvrati ozdravljenjem.

Nije vam pričala o bolesti?

– Nikom nije spomenula da je bolesna, ona nije htela da zabrinjava ni saradnika, a ni porodicu. Svi smo mislili da mršavi od rada jer se mnogo trošila i mislila je na sve osim na sebe.

Da li ste zamerili Breni što vas nije zvala da gostujete u njenom spotu?

– Brena i ja smo u super odnosima, ona je kraljica. Mi se nismo videle skoro dve godine, ali sigurna sam da će, kad se sretnemo, to biti majčinsko ispitivanje. Ona sve voli da zna sve, kritikovala me je za neku modricu na nozi. Kaže ona meni: „Samo Rada Manojlović može da dođe u emisiju sa modricom i da nema mrežaste čarape u boji kože…“ Ona će te posavetovati i ako je ne pitaš, ona je draga saveta, svima hoće da pomogne i nikome ne želi zlo.