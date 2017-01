Rada Manojlović: Bila sam zavisnik od malih pilula

Iako je Haris Berković uneo radost u život Rade Manojlović, pevačica priznaje da je ova ljubav skupo košta, pa u 2017. godinu ulazi sa dugovima.

– Staru godinu završavam srećna, ali u novu ulazim s dugovima. Potrošila sam grdne pare na roming. Račun za telefon mi je preko 2.000 evra! To je zato što sam non-stop na vezi s Harisom – priznala je Rada, a piše “Kurir”.

Ona nije mogla da izdrži veliku geografsku razdvojenost, pa je nedavno na nekoliko dana otišla u Ameriku kod dečka, gde je on bio na koncertnoj turneji.

Mesecima unazad govorilo se o lošem zdravstvenom stanju pevačice, zbog čega je njen otac neizmerno brinuo, a ona često posećivala psihologe i psihijatre.

Rada tada nije želela da govori o svojim problemima, a sada je rešila da prizna da je zaista imala problem koji je, na svu sreću, uspešno rešila.

– Kompletno sam se skinula sa lekova za smirenje i spavanje. Imala sam tešku psihičku problematiku, ali to je sada iza mene. Tek sad razumem pušače i narkomane. Oni su robovi poroka. I ja sam bila zavisnik od malih pilula. Nisam mogla da zaspim, hvatala me je panika. Preko veze sam molila medicinske radnike da mi daju lekove. Za mene je to bio zatvor – ispričala je pevačica.