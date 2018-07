Rada Đuričin: Od svih zala spasavaju nas rad i ljubav publike

Vrsna glumica Rada Đuričin (84), koja je davne 1958. debitovala glavnom ulogom u predstavi “Dnevnik Ane Frank”, i dalje neumorno igra u pozorištu skoro svake večeri.

Pred kraj sezone paralelno je spremala dve predstave “Šuplji kamen” i “Mala crna haljina”, a trenutno jedino što želi jeste da ima malo predaha i da što više vremena provodi sa sinom Radanom i unucima, koji su joj došli u posetu iz Los Anđelesa.

– Od svih zala spasavaju nas rad i ljubav publike – objašnjava nam Rada na početku razgovora za Kurir.

Na kraju sezone u Domu Jevrema Grujića izveli ste i predstavu o kreatorki Koko Šanel. Da li ste bez razmišljanja prihvatili poziv Vjere Mujović pošto ste paralelno radili i s Tanjom Mandić Rigonat?

– Živa sam i mrdam. Za glumca i je uvek naporno da radi na više frontova i jedva čekam da danem dušom. Imam sreću da mogu da budem u ličnom i profesionalnom kontaktu s Vjerom. Način na koji ona radi za mene je značajan. Ovo je treći naš zajednički projekat.

Kako ste upoznali Vjeru Mujović? – Upoznale smo se u domu Ružice Sokić. Pričale smo satima. Ona mi je bila beskrajno zanimljiva i lepa.

Šta vam je blisko s Koko Šanel?

– U okviru tog teksta govori se o njenoj upornosti da postane svoja, nezavisna i slobodna. Zahvaljujući svemu što je uradila u modi, njeni postupci imaju odjeka i danas. Njeni problemi sa muškarcima aktuelni su i sada.

Da li je teže bilo talentovanim ženama nekad ili danas? – Verovatno je onda bilo teže. Danas se na nivou država radi na ravnopravnosti polova i ljudi bez obzira na različitosti imaju jednaka prva, makar na papiru. Borimo se da tako bude i praksi.

Koko ima mnoge tajne ljubavi, a jedna od vaših navodno je bio Ljuba Tadić. Da li je tačno da je trebalo i da se udate za njega?

– Nikad nisam bila u vezi s Ljubom. Međutim, kao studentkinja na akademiji, kad je on stasavao u velikog glumca, i ja sam kao i većina drugarica bila zaljubljena u ono što on radi i stvara. Sećam se da sam se tada već bila udala, a on je izjavio: ‘E, da sam se ja oženio s tobom, nikad se ne bih razveo.’ Dolazila sam iz svešteničke porodice i, da sam se udala za njega, znao bi da ne bi nikad mogao da se razvede.