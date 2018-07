Problemima se kraj ne nazire: Nataša Bekvalac u novoj neprilici

Nataša i Luka ponovo će se naći na sudu 20. jula, kada bi IT stručnjak pred sudijama trebalo da iznese svoju odbranu.

Nataša Bekvalac ove godine neće voditi ćerke Hanu i Katju na letovanje. Njoj je potrebna dozvola da beba pređe granicu od još uvek zakonitog supruga Luke Lazukića, s kojim je na sudu zbog nasilja u porodici.



Popularna pevačica planirala je da, nakon stresnog perioda, krajem leta otputuje s devojčicama na more u Grčku, ali to se neće ostvariti jer Nataša ne želi da od IT stručnjaka traži bilo šta niti da se bespotrebno sreću na sudu.

– Nata je silno želela da ćerke odvede na letovanje krajem avgusta jer će tada imati nekoliko slobodnih dana nakon letnje turneje. Gledala je neke aranžmane i umalo da uplati smeštaj u hotelu na jednom grčkom ostrvu, ali je onda ipak odlučila da neće od Lazukića tražiti dozvolu da bebu izvede iz zemlje – počinje priču dobro obavešteni izvor i dodaje:

– Najpre bi morala da podnese zahtev u sudu koji bi otac devojčice, u ovom slučaju Lazukić, morao da odobri. Ona zaista ne želi da ulazi ni u kakve dodatne razgovore i pregovore s njim niti da ga sreće na sudu, osim kada to zaista mora, pa je odustala od letovanja. Hana je bila malo razočarana jer su već isplanirale odlazak na more, ali Nata joj je obećala da će to nadoknaditi. Nataša zaista nije u stanju da se opet sreće s Lukom, niti da ga bilo šta moli i zahteva od njega – tvrdi izvor.

S druge strane, Nataša nikada nije imala problem s prvim suprugom Dačom Ikodinovićem kada je njihova ćerka Hana u pitanju. On čak nije branio ni da njen drugi suprug Ljuba Jovanović, dok je bio u braku s pevačicom, vodi sam dete na more, pa je i njemu davao dozvolu.