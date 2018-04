Prevara se ne oprašta: Nina Radulović i Filip Krajinović stavili tačku na svoju ljubav?

Iako je donedavno njihova veza važila sa idiličnu i zvuk svadbenih zvona bio na pomolu, voditeljka Nina Radulović i teniser Filip Krajinović su izgleda pre nekoliko dana stavili tačku na svoju ljubav.

Međutim, veza tog para je neko vreme pre raskida bila ozbiljno poljuljana, a glavni razlog za krah je Krajinovićev raskalašni način života u poslednjih pola godine.

– Nina je pre samo dva meseca ostavila Filipa prvi put. Kako nikada nije pričala da postoje problemi u njihovom odnosu, bili smo baš iznenađeni. Tada je bilo jasno da veza polako puca i da ona ne može da podnese da bude sa nekim ko je toliko drugačiji od nje. Znali smo da joj smeta to što izlazi i do zore se provodi sa društvom, ali mislili smo da je to prolazna faza – kaže izvor za Alo! i otkriva da je Krajinović bio neveran.

– Nekoliko puta mu je nalazila poruke sumnjive sadržine, za koje je uvek imao opravdanje. Kada se umorila od svega, ostavila ga je prvi put. Nedelju dana posle raskida Filip je uspeo da je vrati i obećao je da će promeniti to što joj smeta. Mogla je da zna da od toga neće biti ništa – priča izvor pomenutog lista blizak paru i navodi da promena koju je teniser obećao svojoj devojci nije potrajala duže od nekoliko dana.

– Iako je tih nekoliko dana bio pažljiviji i posvetio joj se potpuno, ubrzo se nastavilo sve po starom. Tada su usledile još gore svađe. Filip je počeo da krivi Ninu što previše radi i vadio se da je njen posao razlog zbog kojeg ne provode dovoljno vremena zajedno. S druge strane, on joj se stalno pravdao kada ga nema kako ima sportske obaveze, a za to vreme je bio sa društvom i nekim devojkama. Kada je to saznala, plakala je danima. Filipa je gledala kao novu šansu za ljubav, a njen sin ga voli mnogo i navikao se na njega. Zbog toga joj je teško palo što joj se veza raspada pred očima, a onaj kojem je dopustila da bude deo njenog života je pravi budalom mesecima – rekao je izvor.

Filipovi izlasci nisu jedini razlog zbog kojeg je Nina odlučila da je raskid najbolje rešenje. To što je nedavno kupio skupoceni automobil bez njenog znanja samo je ubrzalo stvar.

– Kraj je usledio dan posle njegove kupovine preskupog automobila. Ona je takva da ne voli da rasipa novac, a automobil mu apsolutno nije bio potreban. Kada je Filip kupio još jedan automobil, koji je koštao više od 100.000 evra, konačno je došlo do tačke pucanja. Pogodilo ju je što joj je rekao da nema prava da se meša u njegove odluke. Tada ga je ostavila i već pet-šest dana se uopšte ne čuju – završava izvor dnevnog lista.