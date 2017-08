Predrag Bjelac: Besmisleno je da moja devojka bude ljubomorna zbog ljubavnih scena koje snimam

Predrag Bjelac u svetu je poznat kao čarobnjak Igor Karkarof iz ostvarenja “Hari Poter i vatreni pehar”, a u Srbiji je i te kako prepoznatljiv po izrazitim scenama u seriji “Ubice mog oca”, čija se druga sezona trenutno snima.

Serija “Ubice mog oca” je izazvala bum, dobili ste razne komplimente, ali i reakcije?

– Da, to nisam očekivao, bilo je svega zbog raznih tema i situacija… ja sam samo radio svoj posao, ali ne znam na šta tačno mislite?

Pa na scene sa Jelisavetom! Neko ste ko ima izuzetno ozbiljnu karijeru, pregršt uloga različitog spektra, ali kako reagujete kada dobijete scenario u tim situacijama?

– Kažem okej, to mi je uloga. To je malo škakljiva scena i škakljiva tema i više brinem da li sam ja fizički spreman na to u svakom smislu. Znate kako to je velika zamerka ogrrmnoj većini našeg glumišta, nismo dovoljno spremni kao inostrani glumci!

Dakle, ne idete u teretanu?

– Uh, u ovim godinama teško baš.

A Jelisaveti to nije bio problem?

– Ona je izuzetan profesionalac i to je apsolutno neverovatan osećaj da radiš nešto što napravi toliki odjek, što je intrigantno, ali za nas je to najobičniji glumački posao.

S obzirom na to da imate emotivnu podršku partnerke Marije, koja je režiser, da li vam je davala savete u ovom slučaju?

– Sada nije, ali radio sam kratki film pre skoro dve godine i imao sam neke još ozbiljnije scene sa koleginicom Jelenom Gavrilović, a moja Marija je bila na tom snimanju i pošto je Jelena tada bila u vezi sa montažerom koji je radio za Mariju, moja partnerka je samo rekla: “Nema veze, neka ostane sve u porodici”.

Dakle, nisu joj smetale ni Jelena ni Jelisaveta?

– Mislim da je besmisleno da bude ljubomorna zbog toga.

Dugo ste bili u braku, da li biste ponovo ušli u bračnu zajednicu?

– Bih, ali ne žurim nigde. Dvadeset godina sam skoro bio u prvom, drugi može da sačeka.