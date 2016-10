Poštovanje za legende: Indeksi dobijaju spomen obeležje na mestu nastanka



Jedan od najvećih i najpopularnijih bendova sa ovih prostora Indexi, uskoro bi trebalo da dobiju spomen ploču u Sarajevu, i to tačno na mestu gdje su nastali.

Inicijativu je pokrenuo Nedžad Begović, režiser, koji je na svom Fejsbuk profilu objavio foto-montažu kako bi spomenik legendarnom bendu trebao da izgleda.

Obeležje bi trebalo da se postavi u starom gradu, nadomak Ekonomskog fakulteta. Izgled spomen ploče bi trebalo da bude inkorporiran u šetalište sa natpisom:

– Na ovom mestu, septembra 1962. godine Ismet Nuno Arnautalić i Šefko Akšamija su osnovali pop-rok grupu Indexi.

– Ja sam pravio film o Nuni Arnautaliću. Onda sam došao do tog saznanja da su njih dvojica taj dan, polagali su neke ispite – ili su dobili indekse, pa su odlučili da se njihova rok grupa zove Indexi. Nuno Arnautalić je jedan od osnivača Indexa, dao je zajedničko ime. Kada smo snimali film na tom mjestu, moja ideja je bila da se stavi neka ploča, da se to zna. To je moja fantazija – kazao je Nedžad Begović za N1.

Za Indexe se kaže da su u Jugoslaviji u jednom trenutku bili veći bend od Bitlsa.