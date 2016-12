Porodica Mikija Jevremovića strepi: Molimo boga da naš Miki preživi

Legendarni pevač Miki Jevremović i dalje se bori za život! On je nedavno doživeo moždani udar, zbog čega je 24 sata pod lekarskim nadzorom na intenzivnoj nezi u Urgentnom centru.

Mikijevo kritično stanje najviše je potreslo njegovu porodicu. Ćerka Jelena, sinovi Đorđe i Stefan strepe i nadaju se da će njihov otac iz ove borbe izaći kao pobednik. Zabrinuta je i pevačeva bivša supruga Sonja Đorđević Kulier, koja kaže da lekari čine sve da ga spasu.

– Miki je loše, nema pomaka, isto je. On se nalazi u šok-sobi i niko ne sme da ga obilazi osim lekara, koji su konstantno s njim. S njima smo stalno na telefonskoj vezi i javljaju nam šta se dešava. Sve nam još teže pada zato što ne možemo da ga vidimo – kaže Sonja kroz suze:

– Izvinite, teško je!

Jevremovićeva nekadašnja supruga, s kojom je bio u braku 30 godina, kaže da Miki nije imao ozbiljnih zdravstvenih problema i da se moždani udar iznenada dogodio.

– Znate, kad čovek boluje, onda se vremenom navikne na to, ali užasno je kad se nešto desi iznenada i neočekivano. Ovo je težak udarac za celu porodicu. Svi smo u šoku. Nadamo se njegovom ozdravljenju. Samo neka bog pomogne da preživi. To je jedino što tražim i za šta molim – kaže ona za Kurir i nastavlja:

– Pre mesec dana nešto se nije osećao dobro, a ja sam ga ohrabrivala. Rekla sam mu da ću ga voditi na jagnjetinu. Ne znam šta više da vam kažem. Čekamo da vidimo šta će biti – završila je Sonja.

MIKIJEVE KOLEGE MU PORUČUJU DA SU UZ NJEGA I DA IZDRŽI

Miroslav Ilić

– Žao mi je što se to dogodilo Mikiju! Dugo ga poznajem, radili smo zajedno na istim prostorima, bili smo baš dobri. Nadam se da će se izvući i da će biti sve kako treba.

Maja Odžaklijevska

– To je strašno! Mnogo mi je žao. Otići ću da ga posetim, čim se to bude moglo. Imala sam sličnih zdravstvenih problema, i to nekoliko puta, ali su oni minorni u odnosu na ovo što se Mikiju desilo.

Tozovac

– Miki je moj veliki drug. On je veliki umetnik. Mnogo mi je žao. Potresao sam se kad sam čuo da je doživeo moždani udar. Ovo je za mene šok. Čim lekari dozvole, otići ću da ga posetim.

Boris Bizetić

– Miki je meni uvek delovao kao neko ko će se izvući iz svake ružne situacije. Navijam za taj deo njegove snage i energije u nadi da će se oporaviti bar toliko da može da komunicira s nama kojima je drag.