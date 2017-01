Poput svetskih diva: Nina Badrić otkriva svoju novu strast

Povezane vesti



Pop zvezda Nina Badrić veliki je filmofil i poštovalac “sedme umetnosti”. U više navrata nudili su joj angažman na filmu, a za magazin “Hello” otkrila je zašto se to nije dogodilo.

– Do sada sam odbijala ponude za filmske uloge, jer mislim da bi bez ozbiljnih priprema to bilo neozbiljno. Nije isključeno da sama napišem scenario za film u kojem bih imala glavnu ulogu. Nešto mi se već duže vreme mota po glavi, ali o tome kada za to dođe pravo vreme – zagonetno kaže pop zvezda.

Nina je ipak skoro učestvovala u jednom filmskom projektu, ali se i tada držala svoje branše. Otpevala je pesmu za odjavnu špicu rediteljskog prvenca “Stado”, glumca Nikole Koja.

– Nikola je fantastičan umetnik i glumac, a veoma ga poštujem i kao osobu, jer je dobar i skroman čovek. Bila sam zaista počastvovana kada me je nazvao i ponudio da otpevam pesmu “Ljubav za tebe”, odjavnu špicu za njegov prvi rediteljski film “Stado” – rekla je četrdesetčetvorogodišnja muzičarka, koja je uživala na snimanju spota u kojem je stala rame uz rame sa dramskim umetnikom.