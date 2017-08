Poput svetske zvezde: Nezaboravan nastup Nede Ukraden u Rumuniji

U to da popularnost i slava koju je stekla u zemljama istočne Evrope još u vreme bivše Jugoslavije nije izgubila na intenzitetu pevačica Neda Ukraden se još jednom uverila kada je nedavno održala koncert u rumunskom gradu Nadlaku. Ugošćena kao najveće svetska zvezda, Neda je za uspomenu od gradonačelnika dobila i specijalni poklon – pribor za manikir sa „Svarovski“ kristalima.

– Fascinantno je da su stare i istinske zvezde bivše Jugosalvije zadržale svoj status i slavu u susednim zemljama i mnogo godina nakon što se naša zemlja raspala. A kako mene dočekuju u Rumuniji, Bugarskoj ili Sloveniji, plašim se da to neću nikada doživeti u Srbiji. Ali najlepši utisak na mene su ostavili svi oni ljudi na trgu koji su mi, sa nekoliko dana zakašnjenja, pevali rođendansku pesmu – započinje priču za „Alo!” Neda Ukraden, koja je sredinom avgusta proslavila 67. rođendan, i dodaje da je to bio samo delić pozitivne energije koju je dobila od suseda.





– Kao i obično kada dođem u Rumuniju, domaćini se potrude da mi u svakom trenutku bude ugodno i udobno. Doživela sam nebrojano puta da me sa aerodroma do hotela voze sa policijskom pratnjom, a to je tretman koji dobijaju najveće svetske zvezde.

Tamo su me dočekali najsrdačnije što su mogli i nakon koncerta su me odveli na večeru u moju čast, a tada mi je gradonačelnik Nadlaka udelio mali znak pažnje – kaže Neda i objašnjava da je pun automobil buketa ono što najčešće ima da prijavi cariniku kada se vraća u Srbiju sa turneja.

– Gradonačelnik Joan-Radu Marginjan mi je poklonio pribor za manikir sa „Svarovski“ kristalima, što je bio baš lep gest. Buketi cveća, šampanjci, poruke od fanova, sve su to sitni znaci pažnje, koje dobijam svaki put kada negde pevam.

Ono što me fascinira kada su naši susedi u pitanju jeste činjenica da najviše vole i traže da pevam pesme koje sam snimila pre 30 godina – kaže Neda i objašnjava zbog čega su pojedini naši pevači toliko popularni u zemljama koje su u doba komunizma bile iza „gvozdene zavese”.